08.02.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 8 февраля

В городе облачно и сыро. Мелкий дождь со снегом, который днем придет на смену дождю, будет идти до позднего вечера.





Во вторник, 8 февраля, погода в Харькове будет формироваться под влиянием малоподвижного атмосферного фронта на фоне теплой и влажной воздушной массы. Синоптики прогнозируют умеренные осадки (снег, мокрый снег, дождь), слабый туман. Днем местами налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Подробнее о погоде на 8 февраля

Утром пасмурно, вероятность осадков 98%. Температура воздуха +3°...+2°C (ощущается как -1°C). Ветер юго-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 96%. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 98%. Температура воздуха +2°...+1°C (ощущается как 0°C). Штиль, 0 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 49%. Температура воздуха +2°...0°C (ощущается как -3°C). Ветер северо-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 94%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Ожидаются лишь незначительные геомагнитные колебания. Они не станут причиной возникновения магнитных бурь.



Народные приметы. Каков этот день — такова и весна будет. Ясно и нет ветра – весна наступит рано и не будет холодной.



Если синица с утра поет, то зима еще придет. А еще в прежние времена предсказывать погоду нашим предкам помогали мыши: если они вылазят из-под снега, следует ждать оттепели.



В старину в этот день опасались метели, поскольку она указывала на плохой урожай в будущем году: «Метель на дома — будут плохи корма».