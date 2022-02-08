Гороскоп на 8 февраля для всех знаков зодиака: что обещают звезды

Чтобы день прошел продуктивно, звезды советуют уходить в сторону от любых попыток окружающих втянуть вас в дискуссию. Лучше всего заняться делами, которые не требуют общения с другими людьми.
Овен имеет все шансы найти ответ на сакраментальный вопрос: «Куда уходят деньги?». Жаль только, что одного ответа здесь мало. Неплохо было бы еще найти способ как-нибудь залатать эту утечку, пока она не превратила кошелек Овна в настоящую черную дыру. Вот только не надо на этой почве выяснять отношения: шума и нервов от этого будет гораздо больше, чем толку.
Телец будет точно знать, что, кому и в каком порядке нужно делать. Окружающие же этого знать не будут, поэтому Тельцу придется увещевать, убеждать и доказывать им свою точку зрения. Отсюда и конфликты. Так может, и не нужно никому ничего доказывать? Без этого день у Тельца пройдет куда продуктивнее и спокойнее.
Лучшее, что могут сделать Близнецы, – это посвятить день себе! Найдите время, чтобы сходить в фитнес-клуб, в косметический салон или в солярий. Неплохо было бы принять ванну с эфирными маслами. А вот в чужие дела Близнецам лучше не впрягаться – ничем хорошим это не закончится.
Центральное место в планах Рака будет занимать поиск удовольствий. И не только духовных. Куда вероятнее, что с самого утра в голову Рака будет то и дело закрадываться предательская мысль о том, чтобы съесть что-нибудь вкусненькое и отнюдь не полезное. Осторожнее! Сегодняшний и завтрашний дни представляют большую угрозу для вашей фигуры!
На протяжении дня Лев будет испытывать тягу разобраться со всеми назревшими, а также назревающими вопросами и проблемами. Главное, чтобы эта тяга случайно не перекинулась на выяснение отношений с кем-либо. Гораздо лучше использовать ее на то, чтобы привести в порядок накопившиеся дела. Заодно Льву неплохо навести порядок в сумочке или в ящике своего стола – там можно найти то, что считалось безвозвратно потерянным.
Главным врагом Девы может стать ее собственный язык! Не надо говорить окружающим в глаза все, что вы думаете. Даже если у вас нет намерений никого оскорбить, вы можете случайно задеть чью-то больную струну. Говорить, что думаешь, – это, конечно хорошо. Но думать, что говоришь, тоже не мешает.
Самолюбие Весов будет подвергнуто самым решительным испытаниям. День обещает быть наполнен большим количеством жарких споров. При этом у самих Весов обострится сверхъестественная способность видеть оскорбительный намек даже там, где его и в помине не было. Если вы не хотите провести весь день в конфликтах, всеми силами увиливайте от спорных тем. И ни в коем случае не поддавайтесь соблазну расставить все точки над «i» в каком-либо важном вопросе.
Скорпиону лучше не принимать важные, ответственные решения. Звезды то и дело будут склонять его к принятию излишне радикальных мер, а это далеко не всегда хорошо. Именно поэтому Скорпиону полезно лишний раз все обдумать, прежде чем высказать свое мнение и тем более начать действовать. Впрочем, если какая-то ситуация давно назрела и требует решительных мер, это отличный день для того, чтобы взять быка за рога!
Стрелец может с удивлением обнаружить в себе склонность к пуританству. В этот день его взгляды на правила приличия могут быть изрядно гипертрофированы. Двусмысленные шутки и грубые намеки (неважно, в чей адрес они направлены) будут вызывать у Стрельца раздражение и желание дать немедленный отпор. Так и до ссоры дойти недолго!
Козерогу лучше пореже появляться на людях, особенно в больших компаниях. Увы, с одной стороны, в этот день вас будет тянуть на общение, с другой же – есть большой риск в разговорах незаметно втянуться в неприятное выяснение отношений. Самолюбие же Козерога будет обострено настолько, что все это может надолго оставить в душе тяжелый осадок.
Чтобы этот день прошел у Водолея позитивно, лучше всего подготовиться к нему еще с вечера и как минимум сделать в доме хорошую уборку. Ничто не будет раздражать Водолея сильнее, чем грязь и мусор в его квартире. Даже банальные крошки на столе могут испортить Водолею настроение на весь день, из-за чего и все остальные его дела пойдут кувырком. Чистота же, напротив, настроит Водолея на позитивное течение дел.
Рыб могут одолевать самые разнообразные вопросы, по значимости и по практической ценности сопоставимые с сакральным вопросом о смысле жизни. Если Рыбы не хотят провести целый день в бесполезных сомнениях и метаниях, им лучше на время переключить свой мозг на что-нибудь более простое и практичное. А чтобы день совсем не пропал, не вздумайте делать окружающим замечания! Только хуже будет.
Чтобы день прошел продуктивно, звезды советуют уходить в сторону от любых попыток окружающих втянуть вас в дискуссию. Лучше всего заняться делами, которые не требуют общения с другими людьми.
В городе облачно и сыро. Мелкий дождь со снегом, который днем придет на смену дождю, будет идти до позднего вечера.
Ежегодно во второй день второй недели второго месяца года во многих странах отмечается Международный день безопасного Интернета.
влажность:
давление:
ветер: