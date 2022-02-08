8 февраля: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

Ежегодно во второй день второй недели второго месяца года во многих странах отмечается Международный день безопасного Интернета.
Учреждение праздника состоялось в 2004 году как одно из плановых мероприятий в рамках осуществляемой Еврокомиссией программы «Безопасный Интернет». Два десятка лет спустя его отмечают более чем в 150 странах мира.
Инициаторы праздника стараются обратить внимание общественности на те стороны и особенности всемирной паутины, которые играют негативную роль в жизни человека. В первую очередь – безопасность Интернета для подрастающего поколения, чьё сознание ещё находится в стадии формирования и подчас не в состоянии противостоять.
Приметы дня
8 февраля отмечается народный праздник «Федор-поминальник». В церковном календаре в этот день чтят память преподобного Феодора Студита, игумена. Другие названия дня – Федор Студит, Заметуха. Про Федора Студита также говорили: «Федор Студит землю студит». А еще считалось: каков этот день — такова и весна будет.
В этот день молились святому Феодору об избавлении от болей в груди и желудке.
8 февраля желательно было покормить птиц, особенно синиц, со словами: «Себе клюйте, мне деньгами плюйте».
О погоде на ближайшие дни наши предки в этот день гадали на горохе. Если сухие горошины катались по блюду со звоном, это предвещало трескучие морозы, а если бесшумно – тихие снегопады.
Также в этот день...
В 1672 году английский физик Исаак Ньютон делает доклад о своей теории природы света и цвета.
1692 – доктор в американской деревне Сейлем объявляет, что 3 девочки-подростка находятся во власти дьявола. Начало процесса салемских ведьм.
1816 – в полицейской операции впервые была задействована собака. В английском графстве Абердиншир, что на северо-востоке Шотландии, при аресте преступной шайки, занимавшейся контрабандой виски, полицейскому Малкольму Гиллеспи здорово помог бультерьер, надрессированный кидаться спереди на убегающих лошадей. Лошадь при таком нападении становилась на дыбы, а всадник оказывался на земле.
1828 – на свет появился Жюль Верн, французский писатель, основоположник научной фантастики.
1834 – родился Дмитрий Менделеев, выдающийся русский химик, открывший Периодический закон химических элементов, составивший Периодическую систему химических элементов и формулу русской водки.
1837 – печальная дата в русской истории. В Петербурге на Черной речке проходит дуэль А.С. Пушкина с Жоржем Ш. Дантесом.
1838 – Сэмюэл Морзе впервые публично продемонстрировал свою систему электромагнитного телеграфа.
1879 – инженер-железнодорожник Сэнфорд Флеминг предложил ввести универсальное стандартное время, разделив земной шар на 24 часовых зоны. Спустя четыре года эта идея была принята на железных дорогах Северной Америки.
1904 – японские миноносцы напали на корабли русской Тихоокеанской эскадры, стоявшей в Порт-Артуре. Началась русско-японская война.
1906 – родился Честер Карлсон, изобретатель процесса ксерокопирования.
1916 – в Цюрихе группа поэтов основала движение дадаизм (франц. dadaisme, от dada конек, деревянная лошадка, детский лепет) – авангардистское литературно-художественное течение, выразившееся в отдельных скандальных выходках заборных каракулях, псевдочертежах, комбинациях случайных предметов. В 20-е гг. Дадаизм во Франции слился с сюрреализмом, в Германии – с экспрессионизмом.
1921 – Совет народных комисаров УССР обьявил Асканию-Нову государственным заповедником.
1925 – родился Джек Леммон, американский актер, обладатель «Оскара» («В джазе только девушки», «Китайский синдром», «Спасите тигра»).
1928 – родился Вячеслав Тихонов, Штирлиц всех времен и народов, народный артист СССР.
1949 – родилась Ирина Муравьева, «самая обаятельная и привлекательная» актриса театра и кино.
1962 – родился Виктор Проскурин, советский и российский актер («Большая перемена», «Выйти замуж за капитана», «Жестокий романс»).
1969 – состоялся первый полет крупнейшего в мире пассажирского самолета Boeing 747.
1972 – в лондонском Альберт-холле отменён концерт Фрэнка Заппы, так как часть его песен посчитали непристойными.
1988 – Михаил Горбачев объявил о выводе советских войск из Афганистана.
1994 – построен самый большой в мире дворец из снега и льда. Такое произведение архитектуры было возведено в Асахикаве, Хоккайдо, Япония. Дворец объемом 103 591.8 кубометров и высотой 30.29 метров был попыткой скопировать южнокорейский замок Сувон.
Именины отмечают: Аркадий, Варвара, Вениамин, Владимир, Гавриил, Давид, Елизавета, Иван, Иосиф, Климент, Константин, Мария, Петр, Семен, Федор.
Чтобы день прошел продуктивно, звезды советуют уходить в сторону от любых попыток окружающих втянуть вас в дискуссию. Лучше всего заняться делами, которые не требуют общения с другими людьми.
В городе облачно и сыро. Мелкий дождь со снегом, который днем придет на смену дождю, будет идти до позднего вечера.
Ежегодно во второй день второй недели второго месяца года во многих странах отмечается Международный день безопасного Интернета.
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