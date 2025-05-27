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27.05.2025  17:35   Дмитро Колонєй

Харківська службовиця вимушена була сплатити мільйони гривень прихованих податків

Харківська мешканка врятувалася від тюрми, сплативши борг.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, директорка одного з харківських підприємств  умисно не відобразила у податковій звітності за травень-червень 2024 року відомості щодо реалізованих товарів та суми отриманих коштів, аби не платити коштів до бюджету. Це призвело до заниження податкових зобов’язань з податку на додану вартість на суму понад 10 млн гривень.
 
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У ході досудового розслідування службовиця відшкодувала до бюджету завдані збитки в повному обсязі. У зв’язку з цим прокурорами направлено до суду клопотання про звільнення підозрюваної від кримінальної відповідальності.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про 30-річного чоловіка, звинувачують у розкладанні психотропної речовини PVP, яку він отримував через телеграм-канал і ховав у схованках по району. 
 
Тэги:  кримінал, афера, харків
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