27.05.2025 17:15 Віталій Хіневич

Під час розмінування Харківщини піротехніки ДСНС стикаються з особливо небезпечними боєприпасами

Днями сапери ДСНС, працюючи поблизу деокупованого села Мала Комишуваха Ізюмського району, виявили особливо небезпечні касетні елементи 9Н210, які належать до 2 групи класифікації за ступенем загрози.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Такі боєприпаси мають особливу небезпеку. Існує висока ймовірність приведення в дію їх підривників, проте причини неспрацювання останніх залишаються невизначеними. Такі вибухонебезпечні предмети зазвичай знищуються на місці їх виявлення, бо транспортувати їх вкрай небезпечно.

«Саме враховуючи високу нестабільність цих боєприпасів, піротехніки ухвалили рішення про їх знищення шляхом підриву прямо в полі, де й були знайдені.

Касетні елементи — одна з найбільших загроз для мирних мешканців. Вони можуть роками залишатися у землі, становлячи смертельну небезпеку для цивільного населення та фермерів, які повертаються до польових робіт.

Окупанти продовжують інтенсивно застосовувати касетні снаряди по населених пунктах України, збільшуючи жертви серед цивільного населення. Застосування такої зброї проти цивільних порушує принципи гуманітарного права, отже, є воєнним злочином», - йдеться у повідомленні.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині понад добу ліквідували пожежу після ворожого обстрілу.