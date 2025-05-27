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27.05.2025  11:50   

На Харківщині понад добу ліквідували пожежу після ворожого обстрілу

Близько 1:00 26 травня ворог атакував ударними безпілотниками цивільне підприємство у селищі Васищеве Безлюдівської громади Харківського району.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Внаслідок вибухів сталася масштабна пожежа складської будівлі на площі 7500 м кв. Горіли зруйновані конструктивні елементи будівлі та товари, люди не постраждали.
О 09:30 27 травня вогонь вдалось загасити.
 
До ліквідації наслідків ворожої атаки загалом залучались 58 рятувальників та 13 одиниць техніки  ДСНС, зокрема піротехнічний розрахунок, а також пожежний потяг та вогнеборці місцевої пожежної команди із селища Васищеве. 
 
Надзвичайники працювали під загрозою повторних ворожих обстрілів.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу на Харківщині рятувальники ліквідували чотири пожежі, спричинені обстрілами.
 
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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