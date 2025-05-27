27.05.2025 09:04 Рита Парфенова

За добу на Харківщині рятувальники ліквідували чотири пожежі, спричинені обстрілами

В Ізюмському, Чугуївському та Харківському районах унаслідок ударів ворожих БПЛА виникли лісові й техногенні пожежі. Постраждалих від атак немає, але зафіксовано одну загиблу під час побутової пожежі.

Як повідомляє РЕДПОСТ, протягом доби з 26 по 27 травня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС ліквідували чотири пожежі, спричинені ворожими атаками. Обстріли зафіксовано в Ізюмському, Чугуївському та Харківському районах області.

У селищі Васищеве Харківського району, в селі Новоплатонівка Ізюмського району та в селі Клугино-Башкирівка Чугуївського району внаслідок ударів БПЛА горіли лісові підстилки. Пожежі охопили площі 0,4 га, 0,5 га та 0,1 га відповідно.

Крім того, вночі ворог атакував село Липчанівка Ізюмського району. У результаті влучання дрона зайнявся вантажний автомобіль та ангар цивільного підприємства. Вогнем було охоплено площу 1460 кв. м, пошкоджено чотири одиниці техніки та три ангари. Постраждалих немає. Пожежу вдалося оперативно ліквідувати.

Окремо рятувальники зафіксували побутову пожежу в селі Богодарове Ізюмського району, де загорівся приватний будинок площею 60 кв. м. Загинула жінка 1972 року народження, ще одна людина постраждала. Причини займання встановлюються.

Усього за добу підрозділи ДСНС Харківщини здійснили 51 оперативний виїзд, зокрема:

29 – на ліквідацію пожеж (4 пов’язані з обстрілами);

2 – на проведення аварійно-рятувальних робіт;

11 – на допомогу населенню;

9 – інші виїзди.

Піротехнічні підрозділи вилучили та знешкодили 197 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби 26 травня російські війська обстрілювали Харківську область авіабомбами, дронами та артилерією. Постраждали жителі Куп’янська та села Мирне Кіндрашівської громади.