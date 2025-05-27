Який радіаційний фон в Харкові та області на 27 травня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 27 травня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Комментариев: 0
Сьогодні зірки обіцяють вам життєву силу та гарне самопочуття. Це вдалий день для спілкування, нових знайомств і приємного проведення часу з близькими.
Протягом усього понеділка в Харкові зберігатиметься хмарна погода. Опадів не прогнозується.
З 2025 рорку 27 травня відзначаєтьося День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.
влажность:
давление:
ветер: