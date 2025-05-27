У трьох районах Харкова відремонтували газові мережі без припинення постачання

Фахівці газової служби провели технічне обслуговування та заміну ділянок газопроводів у Київському, Основ’янському та Новобаварському районах Харкова. Роботи виконані без зупинки подачі газу споживачам.
Протягом тижня в Харкові проведено планові ремонтно-відновлювальні роботи на газових мережах у трьох районах міста. Про це повідомили в Харківській міській філії «Газмережі», передає РЕДПОСТ.
У Київському районі спеціалісти замінили корозійні ділянки підземних газопроводів низького та середнього тиску. Це дозволить підвищити надійність системи розподілу газу в житловому секторі.
В Основ’янському та Новобаварському районах провели ревізію семи засувок діаметром 300 мм і 500 мм. Ці засувки є важливою частиною інфраструктури, яка відповідає за регулювання подачі газу в окремі райони міста.
Важливо, що всі роботи виконано без припинення газопостачання побутовим споживачам.
У компанії також нагадали, що стабільність газової системи залежить не лише від роботи фахівців, а й від своєчасної оплати за послуги з розподілу газу. Це дозволяє оперативно виконувати технічне обслуговування та запобігати аварійним ситуаціям.
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