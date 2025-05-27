27.05.2025 10:06 Рита Парфенова

Трамваї №5 і №6 повернулися на основні маршрути у Харкові

У Харкові завершили ремонт тепломереж на проспекті Героїв Харкова, тож трамваї №5 та №6 відновили рух своїми основними маршрутами.



Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ, в Харкові трамваї №5 і №6 знову курсують за своїми звичними маршрутами.

У Департаменті будівництва та шляхового господарства зазначили, що це стало можливим завдяки достроковому завершенню ремонтних робіт, які виконувало КП «Харківські теплові мережі» біля будинку №52 на проспекті Героїв Харкова.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що через необхідніст проведення ремонтних робіт на тепломережах у районі будинку №52 на пр. Героїв Харкова, з 8:00 24 травня до 20:00 27 травня 2025 року введуьть зміни у русі двох номерів трамваїв.