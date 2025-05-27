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27.05.2025  10:33   Рита Парфенова

На проспекті Олександрівському в Харкові сталася смертельна ДТП (фото)

У Харкові внаслідок лобового зіткнення Audi та Honda Civic загинув водій, ще троє осіб, серед яких 4-річна дитина, отримали травми.

Смертельна ДТП у Харкові: на Олександрівському проспекті загинув водій Audi
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Увечері 26 травня близько 19:30 на проспекті Олександрівському в Харкові сталася дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками. Попередньо встановлено, що 56-річний водій автомобіля Audi виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з легковиком Honda Civic, за кермом якого перебувала 27-річна жінка.
 
Смертельна ДТП у Харкові: на Олександрівському проспекті загинув водій Audi

Унаслідок зіткнення водій Audi отримав тяжкі травми та помер у кареті швидкої допомоги. Водійка Honda та двоє пасажирів – 53-річна жінка й 4-річна дівчинка – були травмовані. Їм надається медична допомога.

Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі людини. Установлюються всі обставини аварії.

Смертельна ДТП у Харкові: на Олександрівському проспекті загинув водій Audi

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Раніше РЕДПОСТ писав, що вдень 26 травня 2025 року на Сумській водій Mercedes не врахував дорожньої обстановки, не дотримався безпечної швидкості руху та врізався у ВАЗ.
 
Смертельна ДТП у Харкові: на Олександрівському проспекті загинув водій Audi
Тэги:  дтп, харків
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