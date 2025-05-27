На проспекті Олександрівському в Харкові сталася смертельна ДТП (фото)

У Харкові внаслідок лобового зіткнення Audi та Honda Civic загинув водій, ще троє осіб, серед яких 4-річна дитина, отримали травми.
Унаслідок зіткнення водій Audi отримав тяжкі травми та помер у кареті швидкої допомоги. Водійка Honda та двоє пасажирів – 53-річна жінка й 4-річна дівчинка – були травмовані. Їм надається медична допомога.
Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі людини. Установлюються всі обставини аварії.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Комментариев: 0
Сьогодні зірки обіцяють вам життєву силу та гарне самопочуття. Це вдалий день для спілкування, нових знайомств і приємного проведення часу з близькими.
Протягом усього понеділка в Харкові зберігатиметься хмарна погода. Опадів не прогнозується.
З 2025 рорку 27 травня відзначаєтьося День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.
влажность:
давление:
ветер: