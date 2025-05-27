27.05.2025 11:08

Привітання Ігоря Терехова з Днем Сил спеціальних операцій ЗСУ

Міський голова Харкова подякував бійцям ССО за рішучість, відвагу і невидимий фронт, який щоденно наближає Перемогу України.



Фото: ХМР

Привітання Харківського міського голови з Днем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

Привітання міського голови Ігоря Терехова опубліковано на його сторінці у телеграмі, передає РЕДПОСТ.

«27 травня - не просто дата в календарі. Саме цього дня у 2014 році воїни полків спецпризначення спільно з побратимами з інших складових Сил оборони провели одну з перших гучних і успішних операцій у цій війні - визволення нового термінала Донецького аеропорту, над яким тоді замайорів український прапор.



І з того часу - день за днем - ви з'являєтеся там, де найважче, де потрібна точність, рішучість і холодна відвага. Часто ви виконуєте завдання, про які не говорять уголос, але без яких неможлива наша Перемога. Харків пишається вами!

Щиро дякую вам за службу! Бажаю сил, здоров’я, витримки й надійного тилу. Бережіть себе та повертайтеся додому живими!».

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Президент Володимир Зеленський переніс святкування Дня Сил спеціальних операцій ЗСУ на 27 травня, скасувавши попередню дату 29 липня, на згадку про операцію зі звільнення нового термінала Донецького аеропорту у 2014 році.