27.05.2025 11:37 Рита Парфенова
На Харківщині передано до суду справу щодо розповсюдження психотропів через «закладки»
30-річного чоловіка звинувачують у розкладанні психотропної речовини PVP, яку він отримував через телеграм-канал і ховав у схованках по району. Справу скеровано до суду.
Слідчі поліції Чугуївського районного управління завершили досудове розслідування щодо 30-річного чоловіка, який підозрюється у незаконному розповсюдженні психотропних речовин. Як з’ясувалося, фігурант через телеграм-канал влаштувався на «підробіток», який полягав у розкладанні «закладок» із наркотиками на території району.
У ході слідчих дій правоохоронці виявили у чоловіка згортки із забороненою речовиною, а в його мобільному телефоні – фотодокази місць, де він залишав наркотики. Після перевірки вказаних локацій поліція вилучила 13 згортків, які направили на експертизу.
За результатами лабораторного дослідження було встановлено, що вмістом вилучених пакунків є психотропна речовина PVP. Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Під процесуальним керівництвом окружної прокуратури слідчі зібрали достатньо доказів, які підтверджують причетність підозрюваного до скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконний збут психотропних речовин.
26 травня досудове розслідування було завершено, а обвинувальний акт направлено до суду для розгляду по суті. Наразі вирішується питання щодо покарання, яке може загрожувати зловмиснику.
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