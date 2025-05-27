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27.05.2025  11:37   Рита Парфенова

На Харківщині передано до суду справу щодо розповсюдження психотропів через «закладки»

30-річного чоловіка звинувачують у розкладанні психотропної речовини PVP, яку він отримував через телеграм-канал і ховав у схованках по району. Справу скеровано до суду.

наркотики
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Слідчі поліції Чугуївського районного управління завершили досудове розслідування щодо 30-річного чоловіка, який підозрюється у незаконному розповсюдженні психотропних речовин. Як з’ясувалося, фігурант через телеграм-канал влаштувався на «підробіток», який полягав у розкладанні «закладок» із наркотиками на території району.
 
У ході слідчих дій правоохоронці виявили у чоловіка згортки із забороненою речовиною, а в його мобільному телефоні – фотодокази місць, де він залишав наркотики. Після перевірки вказаних локацій поліція вилучила 13 згортків, які направили на експертизу.
 
За результатами лабораторного дослідження було встановлено, що вмістом вилучених пакунків є психотропна речовина PVP. Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
 
Під процесуальним керівництвом окружної прокуратури слідчі зібрали достатньо доказів, які підтверджують причетність підозрюваного до скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконний збут психотропних речовин.
 
26 травня досудове розслідування було завершено, а обвинувальний акт направлено до суду для розгляду по суті. Наразі вирішується питання щодо покарання, яке може загрожувати зловмиснику.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині спіймали двох жінок, які розповсюджували наркотики на сотні тисяч гривень.
Тэги:  наркотики, харків
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