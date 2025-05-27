27.05.2025 08:37 Рита Парфенова

П’ять населених пунктів Харківщини потрапили під ворожі удари: троє постраждалих

Протягом доби 26 травня російські війська обстрілювали Харківську область авіабомбами, дронами та артилерією. Постраждали жителі Куп’янська та села Мирне Кіндрашівської громади.



Фото з відкритих джерел

За даними обласної військової адміністрації, протягом минулої доби, 26 травня, російські війська завдали ударів по щонайменше п’яти населених пунктах Харківської області, передає РЕДПОСТ.

У місті Куп’янськ внаслідок обстрілу поранення дістав 67-річний чоловік. Ще двоє постраждалих – 63-річний чоловік і 83-річна жінка – зазнали гострої реакції на стрес після авіаудару по селу Мирне Кіндрашівської громади.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння, зокрема:

2 керовані авіабомби (КАБ);

4 ударні дрони типу «Герань-2»;

1 FPV-дрон.

Пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура:

У Куп’янському районі – два приватні будинки, господарська споруда та автомобіль;

У Ізюмському районі – ангари двох сільськогосподарських підприємств, трактор і причіп.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що підрозділи Сил оборони України 26 травня зупинили 10 атак армії рф на Харківському та Куп’янському напрямках – у районах Вовчанська, Дворічної, Загризового, Петропавлівки та Нової Кругляківки.