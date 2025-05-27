П’ять населених пунктів Харківщини потрапили під ворожі удари: троє постраждалих

Протягом доби 26 травня російські війська обстрілювали Харківську область авіабомбами, дронами та артилерією. Постраждали жителі Куп’янська та села Мирне Кіндрашівської громади.
За даними обласної військової адміністрації, протягом минулої доби, 26 травня, російські війська завдали ударів по щонайменше п’яти населених пунктах Харківської області, передає РЕДПОСТ.
У місті Куп’янськ внаслідок обстрілу поранення дістав 67-річний чоловік. Ще двоє постраждалих – 63-річний чоловік і 83-річна жінка – зазнали гострої реакції на стрес після авіаудару по селу Мирне Кіндрашівської громади.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння, зокрема:
Пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура:
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Раніше РЕДПОСТ писав, що підрозділи Сил оборони України 26 травня зупинили 10 атак армії рф на Харківському та Куп’янському напрямках – у районах Вовчанська, Дворічної, Загризового, Петропавлівки та Нової Кругляківки.
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Протягом усього понеділка в Харкові зберігатиметься хмарна погода. Опадів не прогнозується.
З 2025 рорку 27 травня відзначаєтьося День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.
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