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27.05.2025  08:37   Рита Парфенова

П’ять населених пунктів Харківщини потрапили під ворожі удари: троє постраждалих

Протягом доби 26 травня російські війська обстрілювали Харківську область авіабомбами, дронами та артилерією. Постраждали жителі Куп’янська та села Мирне Кіндрашівської громади.


Фото з відкритих джерел

За даними обласної військової адміністрації, протягом минулої доби, 26 травня, російські війська завдали ударів по щонайменше п’яти населених пунктах Харківської області, передає РЕДПОСТ.

У місті Куп’янськ внаслідок обстрілу поранення дістав 67-річний чоловік. Ще двоє постраждалих – 63-річний чоловік і 83-річна жінка – зазнали гострої реакції на стрес після авіаудару по селу Мирне Кіндрашівської громади.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння, зокрема:

  • 2 керовані авіабомби (КАБ);
  • 4 ударні дрони типу «Герань-2»;
  • 1 FPV-дрон.

Пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура:

  • У Куп’янському районі – два приватні будинки, господарська споруда та автомобіль;
  • У Ізюмському районі – ангари двох сільськогосподарських підприємств, трактор і причіп.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що підрозділи Сил оборони України 26 травня зупинили 10 атак армії рф на Харківському та Куп’янському напрямках – у районах Вовчанська, Дворічної, Загризового, Петропавлівки та Нової Кругляківки.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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