ЗСУ відбили 10 атак на Харківщині

Українські військові протягом доби 26 травня стримали десять атак російських військ у районах Вовчанська, Дворічної, Загризового, Петропавлівки та Нової Кругляківки.
Протягом минулої доби, 26 травня, Сили оборони України відбили десять ворожих атак на Харківщині. Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.
На Харківському напрямку російські війська намагалися прорвати оборону в районах населених пунктів Вовчанськ та Дворічна. Усі п’ять штурмових дій було відбито українськими підрозділами.
Ще п’ять атак зафіксовано на Куп’янському напрямку. Ворог намагався атакувати поблизу села Загризове, а також в напрямку Петропавлівки та Нової Кругляківки. Спроби противника просунутися були зупинені.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині триває бій з інтервентами на Куп'янському напрямку.
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