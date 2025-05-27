27.05.2025 16:59 Дмитро Колонєй

Грабіжник не зміг втекти від харківських поліцейських

Харківські слідчі оголосили підозру робійнику.



Грабіжник не зміг втекти від харківських поліцейських



Як повідомляє РЕДПОСТ , агнетвереий злодюга, під дією також й наркотиків, відкрито заволодів мобільним телефоном знайомого, але його оперативно спіймали правоохоронці. Зловмисник, яким виявися 41-річний мешканець Харкова, поводився агресивно.

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Втановлено, що він хотів повернути собі не існуючий борг від знайомого. В чоловіка вилучили мобільний телефон потерпілого та виявили зіп-пакет з наркотиками. Проводиться експертне дослідження пакета.

Порушнику оголошено підозру у замаху на грабіж під ватавідправлено під варту з правом внесення застави у розмірі 100 тисяч гривень.Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.