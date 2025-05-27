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27.05.2025  16:59   Дмитро Колонєй

Грабіжник не зміг втекти від харківських поліцейських

Харківські слідчі оголосили підозру робійнику.


Грабіжник не зміг втекти від харківських поліцейських
Як повідомляє РЕДПОСТ, агнетвереий злодюга, під дією також й наркотиків, відкрито заволодів мобільним телефоном знайомого, але його оперативно спіймали правоохоронці. Зловмисник, яким виявися 41-річний мешканець Харкова, поводився агресивно.
 
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Втановлено, що він хотів повернути собі не існуючий борг від знайомого. В чоловіка вилучили мобільний телефон потерпілого та виявили зіп-пакет з наркотиками. Проводиться експертне дослідження пакета. 
 
Порушнику оголошено підозру у замаху на грабіж під ватавідправлено під варту з правом внесення застави у розмірі 100 тисяч гривень.Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
 
Нагадаємо,раніше РЕДПОСТ писав про смерть пасажира електрички на Харківщині, якого побив 22-річний хлопець.
Тэги:  кримінал, пограбування, харків, грабіж
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