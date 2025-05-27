27.05.2025 16:40

У Харкові презентували стратегію відновлення «Харківводоканалу»

Презентація Дорожньої карти та стратегії відновлення КП «Харківводоканал» відповідно до стандартів Євросоюзу пройшла сьогодні, 27 травня, в Харкові.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

У заході взяли участь міський голова Ігор Терехов, голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мунір Мамедзаде, представники урядів європейських країн, міжнародних фінансових організацій, агентств, КП «Харківводоканал» і КП «Харківські теплові мережі».

У вступному слові мер подякував іноземним партнерам, зокрема ЮНІСЕФ, за всебічну підтримку Харкова у складні воєнні часи. Він зазначив, що країна-агресор цілеспрямовано атакує критичну інфраструктуру міста, в тому числі об’єкти водного господарства. Регулярні обстріли збільшили потребу в екстрених ремонтах та матеріалах. Але навіть у таких умовах комунальникам вдається забезпечувати водопостачання та водовідведення в місті.

«Крім того, ми активно працюємо над диверсифікацією джерел постачання води. У Харкові з’являються свердловини, які забезпечують подачу води в лікарнях. Також ми встановлюємо бювети з питною водою для населення. Але водночас розуміємо, що загалом галузь водопостачання потребує системних реформ. Саме тому разом із нашими партнерами - ЮНІСЕФ - ми розробляємо стратегію розвитку комунального підприємства на роки вперед», - підкреслив Ігор Терехов.

Мер подякував ЮНІСЕФ, які вклали значні фінансові ресурси у «Харківводоканал»: надали хімічні реагенти, генератори, комплектуючі, електрообладнання та багато іншого.

Зі свого боку Мунір Мамедзаде наголосив, що презентована комплексна дорожня карта сприятиме подальшому відновленню міста в секторі водопостачання. Він також підтвердив готовність ЮНІСЕФ продовжувати співпрацю з Харковом.

«Ця дорожня карта ілюструє, як має виглядати відновлення - місцеве лідерство, реформи, узгоджені з ЄС, та розумні інвестиції. Харків зараз є лідером у впровадженні стандартів ЄС на місцевому рівні, і я впевнений, що інші міста наслідуватимуть його приклад. Тож розроблена стратегія для відновлення «Харківводоканалу» забезпечить ефективне прозоре використання інвестицій, які доповнюються ще й внутрішніми ресурсами», - зазначив Мунір Мамедзаде.

Під час технічної наради сторони підкреслили важливість рішення щодо об’єднання КП «Харківводоканал» і КП «Харківські теплові мережі» в одне комунальне підприємство, ухвалене міською владою, що сприятиме наданню якісних і безперебійних комунальних послуг у Харкові. Також вони детально розглянули стратегічні цілі дорожньої карти й обговорили подальші конкретні кроки для її реалізації.