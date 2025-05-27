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27.05.2025  16:24   Дмитро Колонєй

На Харківщині відбиті атаки ворога на Вовчанськ, Западне та Довгеньке

Оперативна ситуація по Харківщині на 27 травня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

Відбиті атаки ворога на Вовчанськ, Западне та Довгеньке: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині наступна бойова ситуація.
 
  • На Харківському напрямку українські воїни відбили чотири атаки в районах населених пунктів Вовчанськ, Западне та Довгеньке, ще один бій на даний час триває.
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  • На Куп’янському напрямку ворог двічі намагався йти вперед на позиції українських підрозділів у районі Загризового.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТТ писав, на оборонців яких населених пунктів Харківщині йшли в атаку росіяни.

 

Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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