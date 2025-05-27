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27.05.2025  17:55   Віталій Хіневич

Метадон і хабар: харків’янина викрили правоохоронці під час порушення громадського порядку

26 травня близько 12:00, під час патрулювання Основ'янського району міста поліцейські помітили громадянина, який вживав алкогольні напої в громадському місці.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.
 
Патрульні зупинили громадянина для перевірки. Під час спілкування чоловік помітно нервував та поводився підозріло. На запитання інспекторів чи має останній речовини обіг яких заборонено, чоловік зізнався, що має в кишені шорт пігулки. З його слів, це наркотична речовина метадон.
 
Аби уникнути відповідальності, громадянин почав пропонувати патрульним неправомірну вигоду у сумі 300 доларів США. На неодноразові попередження про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди чоловік не реагував.
 
Поліцейські зафіксували спробу надання неправомірної вигоди. Надалі справою займуться слідчі.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 22-річний хлопець побив пасажира електрички на Харківщині.
 
Тэги:  події, харків
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