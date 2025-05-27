Метадон і хабар: харків’янина викрили правоохоронці під час порушення громадського порядку

26 травня близько 12:00, під час патрулювання Основ'янського району міста поліцейські помітили громадянина, який вживав алкогольні напої в громадському місці.
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Сьогодні зірки обіцяють вам життєву силу та гарне самопочуття. Це вдалий день для спілкування, нових знайомств і приємного проведення часу з близькими.
Протягом усього понеділка в Харкові зберігатиметься хмарна погода. Опадів не прогнозується.
З 2025 рорку 27 травня відзначаєтьося День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.
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