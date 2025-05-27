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27.05.2025  18:33   Дмитро Колонєй

Аварія контактної мережі змінить маршрут харківський тролейбус

Як курсуватиме тролейбус та на який час введені зміни розповіли в харківсьокму Департаменті будівництва та шляхового господарства.


Аварія контактної мережі змінить маршрут харківський тролейбус
Як повідомляє РЕДПОСТ, 28 травня 2025 року з 10:00 до 15:00 через проведенням аварійних робіт на контактній мережі біля шляхопроводу на вул. Великій Гончарівській буде змінено маршрут 11-го тролейбусу.
 
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Тролейбус №11 курсуватиме таким чином:

  • розворотне коло «Пр. Дзюби» - пр. Ново-Баварський - вул. Китаєнка - пр. Любові Малої - вул. Дудинської - вул. Холодногірська - розворотне коло «Вул. Новий Побут».
 
Нагадаємо,раніше РЕДПОСТ писав,що трамваї №5 і №6 повернулися на основні маршрути у Харкові.
 
Тэги:  транспорт, маршрут, харків, тролейбус
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