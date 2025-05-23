23.05.2025 18:16 Дмитро Колонєй

Під Харковом спіймали жінку, яка обшахрайювала держбюджет на 80 тисяч гривень

Як вирішила підзаробити жінка з'ясували поліцейські Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ , у передмісті Харкова соцслужби виявили, що одна з місцевих мешканок незаконно отримує соціальні виплати. З'ясувалося, що 51-річна жінка до державної установи подала недостовірні відомості, що вона з донькою приїхала з міста Чугуєва та наразі мешкає у Малинівській територіальній громаді. Тобто вважається внутрішньо переміщеною особою та потребує отримання коштів від держави.

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Вона зазначила в офіційних документах недостовірну адресу мешкання, на підставі чого впродовж 15 місяців отримувала від держави гроші на себе та доньку, ошукавши державу на майже 80 тисяч гривень. 22 травня 2025 року жінці оголошено підозру у шахрайстві.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові жінка викрала телефон і зняла з картки майже 50 тисяч гривень.