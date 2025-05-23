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23.05.2025  17:46   Дмитро Колонєй

Це допоможе зберегти життя наших хлопців і дівчат, які боронять українську землю - Ігор Терехов

Харківська міськрада допомогла придбати новий комп’ютерний томограф для військового шпиталю.


Це допоможе зберегти життя наших хлопців і дівчат, які боронять українську землю - Ігор Терехов
Як повідомляє РЕДПОСТ, начальник Харківського військового шпиталю Едуард Хорошун розповів, що з бюджету Харкова медзаклад отримав 15 млн грн. Таким чином Харківська міськрада допомогла закрити збір на новий комп’ютерний томограф.
 
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«Дякую кожному українцю, хто долучився до збору коштів. Зараз ми очікуємо на перерахування решти грошей від Благодійного фонду Сергія Притули, щоб придбати необхідне обладнання», - зазначив Едуард Хорошун. 
 
Зі свого боку мер Харкова Ігор Терехов висловив вдячність усім містянам, які працюють та наповнюють бюджет територіальної громади. 
 
«Завдяки нашим громадянам нам вдалося перерахувати кошти військовому шпиталю, який потребував нового обладнання. Це допоможе зберегти життя наших хлопців і дівчат, які боронять українську землю», - наголосив мер.
 
Допомогла придбати новий комп’ютерний томограф для військового шпиталю міськрада: Новини Харкова
 
Допомогла придбати новий комп’ютерний томограф для військового шпиталю міськрада: Новини Харкова
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що медики Харківщини тричі поспіль рятували життя людей, які перебували у критичних станах.
 
Тэги:  ігор терехов, допомога, харків
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