23.05.2025 14:50 Віталій Хіневич

Медики Харківщини тричі поспіль рятували життя людей, які перебували у критичних станах

Завдяки оперативним і професійним діям вдалося здійснити три успішні реанімації.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".

22 травня о 11:09 надійшов виклик до 65-річного пацієнта. Під час транспортування до лікувального закладу у нього сталася клінічна смерть внаслідок гострої шлунково-кишкової кровотечі ускладненої гіповолемічним шоком.

Завдяки вчасним та професійним діям бригади №2301 у складі: парамедика Заїки Олега та ЕМТ Кравченка Олега, вдалося відновити вітальні функції пацієнта.

Чоловік був шпиталізований до лікувального закладу.

Бригада №2101 у складі: парамедика Миколи Крячека та ЕМТ Юрія Праса повернула до життя 45-річну жінку, яка пережила клінічну смерть внаслідок гострого інфаркту міокарда з елевацією ST. Після успішної реанімації пацієнтку доставлено до лікарні.

О 21:35 надійшов екстрений виклик до 73-річної жінки. Після обстеження встановлено діагноз: ГЛШН, набряк легень. Під час надання медичної допомоги сталась раптова зупинка кровообігу.

Бригада №713 у складі: парамедика Даріни Баришевої та ЕМТ Олега Алиєва, негайно розпочала реанімаційні заходи, які завершились успішним відновленням вітальних функцій.

Пацієнтку шпиталізовано до лікувального закладу.

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