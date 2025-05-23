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23.05.2025  14:50   Віталій Хіневич

Медики Харківщини тричі поспіль рятували життя людей, які перебували у критичних станах

Завдяки оперативним і професійним діям вдалося здійснити три успішні реанімації.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".
 
22 травня о 11:09 надійшов виклик до 65-річного пацієнта. Під час транспортування до лікувального закладу у нього сталася клінічна смерть внаслідок гострої шлунково-кишкової кровотечі ускладненої гіповолемічним шоком.
 
Завдяки вчасним та професійним діям бригади №2301 у складі: парамедика Заїки Олега та ЕМТ Кравченка Олега, вдалося відновити вітальні функції пацієнта.
Чоловік був шпиталізований до лікувального закладу. 
 
Бригада №2101 у складі: парамедика Миколи Крячека  та ЕМТ Юрія Праса повернула до життя 45-річну жінку, яка пережила клінічну смерть внаслідок гострого інфаркту міокарда з елевацією ST. Після успішної реанімації пацієнтку доставлено  до лікарні. 
 
 
О 21:35 надійшов екстрений виклик до 73-річної жінки. Після обстеження встановлено діагноз: ГЛШН, набряк легень. Під час надання медичної допомоги сталась раптова зупинка кровообігу. 
 
Бригада №713 у складі: парамедика Даріни Баришевої та ЕМТ Олега Алиєва, негайно розпочала реанімаційні заходи, які завершились успішним відновленням вітальних функцій.
 
 
Пацієнтку шпиталізовано до лікувального закладу.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині в авто медиків народилася дитина.
 
Тэги:  медицина, харків
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