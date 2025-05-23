23.05.2025 14:50 Віталій Хіневич
Медики Харківщини тричі поспіль рятували життя людей, які перебували у критичних станах
Завдяки оперативним і професійним діям вдалося здійснити три успішні реанімації.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням
на КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".
22 травня о 11:09 надійшов виклик до 65-річного пацієнта. Під час транспортування до лікувального закладу у нього сталася клінічна смерть внаслідок гострої шлунково-кишкової кровотечі ускладненої гіповолемічним шоком.
Завдяки вчасним та професійним діям бригади №2301 у складі: парамедика Заїки Олега та ЕМТ Кравченка Олега, вдалося відновити вітальні функції пацієнта.
Чоловік був шпиталізований до лікувального закладу.
Бригада №2101 у складі: парамедика Миколи Крячека та ЕМТ Юрія Праса повернула до життя 45-річну жінку, яка пережила клінічну смерть внаслідок гострого інфаркту міокарда з елевацією ST. Після успішної реанімації пацієнтку доставлено до лікарні.
О 21:35 надійшов екстрений виклик до 73-річної жінки. Після обстеження встановлено діагноз: ГЛШН, набряк легень. Під час надання медичної допомоги сталась раптова зупинка кровообігу.
Бригада №713 у складі: парамедика Даріни Баришевої та ЕМТ Олега Алиєва, негайно розпочала реанімаційні заходи, які завершились успішним відновленням вітальних функцій.
Пацієнтку шпиталізовано до лікувального закладу.
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