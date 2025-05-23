23.05.2025 14:05 Віталій Хіневич

Харківʼяни презентували книгу з історичними та сучасними фото столиці (фото)

Фотоальбом «Київ. Минуле та сучасне», в якому можна побачити, яким було місто з початку заснування та до нинішніх часів, презентували 21 травня у столиці.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Захід відбувся в Національному музеї історії України у Другій світовій війні.

Автори книги - депутат Харківської міської ради Габріел Михайлов, фотографи Володимир Бисов та Віталій Шульга, а також український письменник Сергій Грабар. Вони розповіли, що у книзі читач зможе побачити давні мапи та герби Києва, літографії визначних місць столиці та перші фотографії Хрещатика, Подолу, драматичного та оперного театрів, набережної та памʼятників архітектури.

За словами авторів, вони хотіли показати минуле і сучасне столиці, як вона історично формувалася, яких руйнувань завдала Друга світова війна та як місто відбудовувалося після неї. Також у фотоальбомі є так звана «машина часу», де можна порівняти одне й те ж місце з різницею в кілька десятиліть.

Завершує книгу розділ «Поранене місто» - це хроніка наслідків російських атак на Київ та Київщину.

«Говорити про нього найбільш складно, адже за кожним фото - трагедія, часто незворотні втрати, зруйновані долі. Завершує цей розділ своєрідний фоторепортаж про роботу рятувальників, які в силу професії першими стають свідками злочину, назва якого - війна. Всі ми також є свідками злочинів російських загарбників. Ми відчуваємо нестерпний біль та пишаємося героями, які віддали своє життя за Україну. Ми про це ніколи не забудемо», - зазначив Габріел Михайлов.

Це видання продовжує серію фотоальбомів про Київ. Перший з них - «Привіт із Києва» - вийшов друком у грудні 2021 року. У книзі «Київ. Минуле та сучасне» представлені фотоматеріали з приватних колекцій, а також фото, надані різними фондами та архівами. Більшість з них - унікальні. Книга буде подарована музеям Києва, а також презентована гостям зі столиці, які відвідуватимуть Харків.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 19 травня 2025 у Будинку художника Харківської організації спілки художників України відкрилася виставка «ГРАФІКА У ХАРКОВІ 2025».