Запасайтесь водой: В шести районах Харькова отключат холодную воду 20 февраля. Список адресов

В части домов шести районов Харькова из-за проведения ремонтных работ не будет воды.
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ ссылаясь на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Комментариев: 0
День хорош для решения накопившихся дел. Звезды будут щедро наполнять вас энергией для того, чтобы решительно и быстро разгрести все старые завалы.
В выходные, 19-20 февраля, в Харькове сохранится аномально теплая неустойчивая погода.
Ежегодно 20 февраля в Украине отмечается День Героев Небесной Сотни, введенный в 2015 году.
влажность:
давление:
ветер: