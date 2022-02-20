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20.02.2022  08:58   Дмитрий Колоней

Запасайтесь водой: В шести районах Харькова отключат холодную воду 20 февраля. Список адресов

В части домов шести районов Харькова из-за проведения ремонтных работ не будет воды.


Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ  ссылаясь на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Шевченковский район:

ул. Архитекторов, 24 (п. №2, стояк), пер. 23 Августа, 5 (п. №1, стояк), ул. Отакара Яроша, 61 (п. №3,6, стояк), ул. Новгородская, 8 (п. №6) до 20:00 20.02.22 г.

Киевский район:

пер. Воробьева, 4 (п. №1) до 17:00 20.02.22 г.

Московский район:

пр. Тракторостроителей, 90 (п. №4, стояк),
пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 42-а (п. №12, стояк),
ул. Героев Труда, 28-б (п. №4),
ул. Героев Труда, 15-б (п. №3, стояк),
пр. Тракторостроителей, 95 (п. №2, стояк) до 17:00 20.02.22 г.;
ул. Валентиновская (Блюхера), 35/81 (п. №4, стояк) до 20:00 20.02.22 г.

Немышлянский район:

ул. Маршала Рыбалко, 47-в (п. №5, стояк) до 20:00 20.02.22 г.

Основянский район:

ул. Азербайджанская, 38 (п. №2) до 17:00 20.02.22 г.

Холодногорский район:

ул. Полтавский Шлях, 152 (п. №1, стояк) до 20:00 20.02.22 г.
 
Напомним, ранее мы писали, где в Харькове отключали холодную воду 20 февраля.
 
Источник:   КП Водоканал
 Тэги:  отключение воды, харьков
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