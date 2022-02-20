20.02.2022 08:00

20 февраля: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

Ежегодно 20 февраля в Украине отмечается День Героев Небесной Сотни, введенный в 2015 году.





В этот день 2014 года во время Еврореволюции на Институтской улице в Киеве силовые подразделения режима Януковича расстреливали протестующих. Всего за день было около ста жертв, которых назвали «Небесной сотней». В 22:17 Верховная Рада приняла постановление «Об осуждении применения насилия, которое привело к гибели мирных граждан Украины», ряд представителей власти заявили о переходе на сторону народа. День 20 февраля стал переломным в ходе событий Революции достоинства.



Ежегодное отмечание 20 февраля Дня героев Небесной сотни прописано в указе Президента Украины Петра Порошенко, который подписал указ № 69/2015 от 11 февраля «Об увековечивании подвига участников Революции достоинства и увековечивании памяти героев Небесной сотни».



Как указано, этот день вводится в знак почтения отваги, силы духа и стойкости граждан, которые отдали свою жизнь во время Революции достоинства (ноябрь 2013 г. – февраль 2014 г.), защищая идеалы демократии, отстаивая права и свободы человека, европейское будущее Украины.



Среди 107 Героев Небесной сотни трое харьковчан: выпускник Харьковского национального университета радиоэлектроники Евгений Котляр, выпускник Харьковской государственной академии инженеров железнодорожного транспорта Владислав Зубенко и рабочий-строитель Юрий Паращук. Память земляков увековечена в мемориальных досках. В честь Евгения Котляра в Харькове переименовали улицу Конарева, в честь Владислава Зубенко - улицу Тимуровцев, в честь Юрия Паращука - улицу Минайленко.



* * *



С 2009 года в этот день ежегодно отмечается Всемирный день социальной справедливости. Появление Дня связано с решением Генеральной ассамблеи ООН, которая 26 ноября 2007 года объявила о появлении этого международного праздника.



20 февраля было неслучайно выбрано датой для его празднования. В этот день в 1999 году состоялась международная встреча в Копенгагене, на которой представители многих государств определили основные принципы развития общества, среди которых особое место занимает социальная справедливость.



Всемирный день социальной справедливости воспринимают как один из инструментов достижения социального диалога для формирования справедливо устроенного Всемирный день социальной справедливости общества.

Приметы дня

В этот день почитается память преподобного Луки Елладского. В старину была вкусная традиция печь в этот день пирожки с луком. А погоду нашим предкам в этот день предсказывали солнце и облака: если солнце «заходит красно» — будет холодное лето; облака высоко — к хорошей погоде.

Также в этот день...

В 395 году в Вифлееме был основан первый женский монастырь.



1673 – в Лондоне состоялся первый известный ныне аукцион вин.



1729 – родился Федор Волков, создатель первого постоянного русского театра.



1816 – в Риме прошла премьера оперы Джоаккино Россини «Севильский цирюльник».



1872 – в США запатентован электрический лифт.



1872 – в Нью-Йорке открылся Метрополитен-музей.



1898 – родился Порфирий Иванов, русский целитель, автор популярной методики оздоровления «Детка».



1909 – на первой странице французской газеты «Фигаро» был напечатан текст в виде платного объявления под названием «Обоснование и манифест футуризма», подписанный известным итальянским литератором и поэтом Филиппо Томазо Маринетти (1876-1944). От этой даты и принято отсчитывать историю футуризма – одного из крупнейших течений европейского искусства начала 20 века.



1925 – родился Роберт Олтмен, американский кинорежиссер, единственный в США обладатель главных наград фестивалей большой тройки – «Золотой пальмовой ветви», «Золотого льва» и «Золотого медведя».



1940 – впервые на экранах появились мультяшные персонажи Том и Джерри.



1943 – на кукурузном поле в Мексике начал формироваться вулкан Парикутин.



1983 – был записан культовый рок-альбом СССР «Банановые острова». Спродюсирован «БО» был Юрием Чернавским и Владимиром Матецким, при участии группы «Веселые ребята». Альбом включает восемь песен, в том числе такие хиты 1980-х годов, как «Здравствуй, мальчик Бананан!» и «Робот». После выхода альбома первая песня стала своеобразной «визитной карточкой» Ю. Чернавского, а для многих – своеобразным музыкальным символом десятилетия. Несмотря на официальный запрет, альбом был скопирован самиздатом и миллионными тиражами разошелся по всей стране, а мальчик Бананан стал центральным персонажем фильма «Асса».



1964 – родился Александр Гордон, российский радио- и телеведущий, журналист, актер, режиссер.



1966 – родилась Синди Кроуфорд, топ-модель и актриса.



1967 – родился Курт Дональд Кобейн, вокалист и гитарист группы Nirvana.



1979 – родился Дмитрий Хрусталев, российский актер, резидент Comedy Club, ведущий программы Comedy Woman. Выступал в КВН в составе «Сборной Санкт-Петербурга» и Сборной СССР.



1988 – родилась Рианна, барбадоcская певица, фотомодель и модный дизайнер, официальный почетный посол культуры от Барбадоса.



1988 – образовалась рок-группа «Агата Кристи».



1999 – в Остине (Техас, США) состоялось самое массовое собачье шоу – в нем приняли участие 2114 собак.



2003 – героями Brit Awards стали Coldplay и Ms Dynamite, заработав по две награды каждый.



2014 – вторжением российского спецназа на территорию АРК началась вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины.

Именины отмечают:

Александр, Алексей, Клим, Лука, Петр, Порфирий.