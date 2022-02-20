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20.02.2022  09:23   Дмитрий Колоней

Продолжаем развивать систему безопасности Харькова и привлекать инвесторов, - Игорь Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что городская власть продолжает работать над созданием в Харькове современной системы безопасного города и активно ведет переговоры с инвесторами.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на пресс-службу мэрии, Харьковский городской голова Игорь Терехов на сессии горсовета в частности напомнил о создающемся городскими властями в рамках современной системы безопасности города ситуационном центре, необходимость которого муниципалитет предвидел. 
 
"Сегодня у нас абсолютно все готово. Мы работаем над привлечением 25,9 млн евро, которые будут выделены нашему городу для создания системы безопасности, в том числе и на дорогах. Это и восемь коридоров, которые будут у нас полностью просматриваться, и ситуационный центр, и служба единого колл-центра», - подчернул руководитель города.
 
По проекту круглосуточный ситуационный центр будет:
  • принимать экстренные вызовы от населения,
  • мониторить события,
  • передавать информацию службам реагирования,
  • моделировать возможные экстренные ситуаций и этапы их развития.
Проект реализуется в рамках программы «Безопасный город» в сотрудничестве с Европейским инвестиционным банком.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что иностранные партнёры поддерживают городские проекты.
 
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Источник:   Городской совет
 Тэги:  игорь терехов, ситуационный центр, харьков, система безопасности
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