20.02.2022 09:23 Дмитрий Колоней

Продолжаем развивать систему безопасности Харькова и привлекать инвесторов, - Игорь Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что городская власть продолжает работать над созданием в Харькове современной системы безопасного города и активно ведет переговоры с инвесторами.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на пресс-службу мэрии, Харьковский городской голова Игорь Терехов на сессии горсовета в частности напомнил о создающемся городскими властями в рамках современной системы безопасности города ситуационном центре, необходимость которого муниципалитет предвидел.

"Сегодня у нас абсолютно все готово. Мы работаем над привлечением 25,9 млн евро, которые будут выделены нашему городу для создания системы безопасности, в том числе и на дорогах. Это и восемь коридоров, которые будут у нас полностью просматриваться, и ситуационный центр, и служба единого колл-центра», - подчернул руководитель города.

По проекту круглосуточный ситуационный центр будет:

принимать экстренные вызовы от населения,

мониторить события,

передавать информацию службам реагирования,

моделировать возможные экстренные ситуаций и этапы их развития.

Проект реализуется в рамках программы «Безопасный город» в сотрудничестве с Европейским инвестиционным банком.

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