20.02.2022 09:23 Дмитрий Колоней
Продолжаем развивать систему безопасности Харькова и привлекать инвесторов, - Игорь Терехов
Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что городская власть продолжает работать над созданием в Харькове современной системы безопасного города и активно ведет переговоры с инвесторами.
Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на пресс-службу мэрии, Харьковский городской голова Игорь Терехов на сессии горсовета в частности напомнил о создающемся городскими властями в рамках современной системы безопасности города ситуационном центре, необходимость которого муниципалитет предвидел.
"Сегодня у нас абсолютно все готово. Мы работаем над привлечением 25,9 млн евро, которые будут выделены нашему городу для создания системы безопасности, в том числе и на дорогах. Это и восемь коридоров, которые будут у нас полностью просматриваться, и ситуационный центр, и служба единого колл-центра», - подчернул руководитель города.
По проекту круглосуточный ситуационный центр будет:
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принимать экстренные вызовы от населения,
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мониторить события,
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передавать информацию службам реагирования,
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моделировать возможные экстренные ситуаций и этапы их развития.
Проект реализуется в рамках программы «Безопасный город» в сотрудничестве с Европейским инвестиционным банком.
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