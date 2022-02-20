20.02.2022 10:14 Дмитрий Колоней

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 20 февраля

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 710 случаев заражения коронавирусом в Харькове.



Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 1398 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 302 611 человек. Выздоровело 254 909 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 40 886 человек.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 809 человек (в том числе у 710 жителей города Харькова). 116 человек заболели в Чугуевском районе, 137 – в Изюмском, 137 – в Лозовском, 78 – в Купянском, 73 – в Богодуховском, 48 – в Красноградском.