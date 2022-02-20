ДТП: элитный внедорожник врезался и завалил столб в Харькове (видео)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове на улице Леся Сердюка Lexus снес столб, влетев в него. Авария произошла на выезде с Северной Салтовки на Окружную, возле ОККО. Подробностей о причинах ДТП и есть ли пострадавшие, пока нет.
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