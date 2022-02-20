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20.02.2022  10:56   Дмитрий Колоней

Массовое хулиганство и воровство в Харькове: повреждено множество машин (фото)

Об эпидемии выходок и краж в Харькове сообщают очевидцы.

Криминал Харьков: Из-за массового хулиганства и воровства повреждено множество машин

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - масса хулиганских выходок, связанных с машинами. Прежде всего от дебоширов пострадали колеса автомобилей. Например на пакровке у«Таврии В» с утра были пробиты колеса у всех машин. Отверстия от острого предмета около 2 см. 

Впрочем, эпидемия проколов началась еще вчера ночью возле дома на Героев Труда, 36 -  там прокололи колеса почти всем припаркованным машинам.

Криминал Харьков: Из-за массового хулиганства и воровства повреждено множество машин

Криминал Харьков: Из-за массового хулиганства и воровства повреждено множество машин

Кроме того, активно дейтствуют и воры. Они снимают фары и колеса у авто. Например, кража фар с Porsche на Героев Труда 32.

Криминал Харьков: Из-за массового хулиганства и воровства повреждено множество машин
 
Криминал Харьков: Из-за массового хулиганства и воровства повреждено множество машин
 
Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове на Одесской работают автоворы.
 

Криминал Харьков: Из-за массового хулиганства и воровства повреждено множество машин

Криминал Харьков: Из-за массового хулиганства и воровства повреждено множество машин

Криминал Харьков: Из-за массового хулиганства и воровства повреждено множество машин

Криминал Харьков: Из-за массового хулиганства и воровства повреждено множество машин

Криминал Харьков: Из-за массового хулиганства и воровства повреждено множество машин

Криминал Харьков: Из-за массового хулиганства и воровства повреждено множество машин

Криминал Харьков: Из-за массового хулиганства и воровства повреждено множество машин

Криминал Харьков: Из-за массового хулиганства и воровства повреждено множество машин
 
Криминал Харьков: Из-за массового хулиганства и воровства повреждено множество машин
 
 
 
 
Тэги:  хулиганство, дебош, харьков, салтовка, прокалываю колеса
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