20.02.2022 10:56 Дмитрий Колоней

Массовое хулиганство и воровство в Харькове: повреждено множество машин (фото)

Об эпидемии выходок и краж в Харькове сообщают очевидцы.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - масса хулиганских выходок, связанных с машинами. Прежде всего от дебоширов пострадали колеса автомобилей. Например на пакровке у«Таврии В» с утра были пробиты колеса у всех машин. Отверстия от острого предмета около 2 см.

Впрочем, эпидемия проколов началась еще вчера ночью возле дома на Героев Труда, 36 - там прокололи колеса почти всем припаркованным машинам.

Кроме того, активно дейтствуют и воры. Они снимают фары и колеса у авто. Например, кража фар с Porsche на Героев Труда 32.