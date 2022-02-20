Массовое хулиганство и воровство в Харькове: повреждено множество машин (фото)

Об эпидемии выходок и краж в Харькове сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - масса хулиганских выходок, связанных с машинами. Прежде всего от дебоширов пострадали колеса автомобилей. Например на пакровке у«Таврии В» с утра были пробиты колеса у всех машин. Отверстия от острого предмета около 2 см.
Впрочем, эпидемия проколов началась еще вчера ночью возле дома на Героев Труда, 36 - там прокололи колеса почти всем припаркованным машинам.
Кроме того, активно дейтствуют и воры. Они снимают фары и колеса у авто. Например, кража фар с Porsche на Героев Труда 32.
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День хорош для решения накопившихся дел. Звезды будут щедро наполнять вас энергией для того, чтобы решительно и быстро разгрести все старые завалы.
В выходные, 19-20 февраля, в Харькове сохранится аномально теплая неустойчивая погода.
Ежегодно 20 февраля в Украине отмечается День Героев Небесной Сотни, введенный в 2015 году.
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