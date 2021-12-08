В Харькове на Одесской работают автоворы, обокрали машину (фото)

О краже в Харькове сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, по информации популярного Телеграмм-канала, на Одесской действуют автоворы. Так, сегодня на Грозненской улице обокрали легковой автомобиль. Воры разбили стекло и обчистили машину. Преступники вытянули все вещи из бардачка и подлокотника.
Читайте также: Обворовывают машины в центре: в Харькове дерзко действуют автоворы (фото)
Комментариев: 0
Лучше обойтись без таких слов, как «вроде бы», «как будто» и «может быть» – сегодня день конкретности и четкости, все остальное не актуально.
Облачная погода продержится весь день. Без существенных осадков, только к вечеру может начаться мелкий дождь.
Ежегодно 8 декабря отмечается Международный день художника.
влажность:
давление:
ветер: