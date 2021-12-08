    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия В Харькове на Одесской работают автоворы, обокрали машину (фото)
08.12.2021  16:07   Дмитрий Колоней

В Харькове на Одесской работают автоворы, обокрали машину (фото)

О краже в Харькове сообщают очевидцы.

Криминал Харьков: На Грозненской разбили стекло и обокрали автомобиль

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, по информации популярного Телеграмм-канала, на Одесской действуют автоворы. Так, сегодня на Грозненской улице обокрали легковой автомобиль. Воры разбили стекло и обчистили машину. Преступники вытянули все вещи из бардачка и подлокотника. 

Читайте также: Обворовывают машины в центре: в Харькове дерзко действуют автоворы (фото)

Напоминаем, ранее мы присали о том, что в Харькове пойманы три гастролера, обчищавших машины.
 
Тэги:  автовор, кража, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.11 Криминал и происшествия Обворовывают машины в центре: в Харькове дерзко действуют автоворы (фото) 29.10 Криминал и происшествия Грабили машины в Харькове: поймана банда автоворов (фото) 05.01 Криминал и происшествия ВИДЕО: В Харькове жестко наказали автовора-неудачника
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 