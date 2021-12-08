08.12.2021 16:07 Дмитрий Колоней

В Харькове на Одесской работают автоворы, обокрали машину (фото)

О краже в Харькове сообщают очевидцы.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, по информации популярного Телеграмм-канала, на Одесской действуют автоворы. Так, сегодня на Грозненской улице обокрали легковой автомобиль. Воры разбили стекло и обчистили машину. Преступники вытянули все вещи из бардачка и подлокотника.

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Напоминаем, ранее мы присали о том, что в Харькове пойманы три гастролера, обчищавших машины.