20.02.2022 16:23

Как в Харькове Porsche обворовали: запись момента преступления (видео)

О воровстве в Харькове сообщают очевидцы.

Как сообщает РЕДПОСТ, в социальных сетях появилось видео. На нем видно, как происходит ограбление автомобиля Porsche на Салтовке. Воры на улице Героев Труда снимают фары с иномарки.

Напомним, ранее мы писали о массовом хулиганстве в Харькове, в том числе, ограблении этой машины.

Читайте также: