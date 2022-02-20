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20.02.2022  16:23   

Как в Харькове Porsche обворовали: запись момента преступления (видео)

О воровстве в Харькове сообщают очевидцы.

Как сообщает РЕДПОСТ, в социальных сетях появилось видео. На нем видно, как происходит ограбление автомобиля Porsche на Салтовке. Воры на улице Героев Труда снимают фары с иномарки.

Напомним, ранее мы писали о массовом хулиганстве в Харькове, в том числе, ограблении этой машины.     

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Тэги:  воровство, кража, харьков, автовор, видео, снимают фары
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