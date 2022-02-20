    
Главная Новости Харькова Общество Мировой рейтинг паспортов: на каком месте украинский паспорт
20.02.2022  16:58   Дмитрий Колоней

Мировой рейтинг паспортов: на каком месте украинский паспорт

Насколько велики возможности украинского гражданина.

Стал известен рейтинг самых "сильных" паспортов и на каком месте украинский паспорт. Новости Харьков
Как сообщает РЕДПОСТ, появился новый рейтинг папортов мира. Эта табель о рангах базируется на том, куда может поехать гражданин определенной страны. При этом стоит учесть, что паспорта, с которым можно проехать в абсолютно любую точку мира нет.  Ныне в  мире есть 227 туристических направлений, требующих загранпаспорта.
 
Консалтинговая компания Henley Passport Index опубликовала новый рейтинг паспортов мира. Проанализированы паспорта 199 стран согласно разрешенным пунктам назначения либо по безвизу, либо по визе по прибытии в страну.
 
Итак, первая пятерка самых «сильных» паспортов мира выглядит следующим образом:
 
Лидируют паспорта следующих 15 стран:
  1. Япония и Сингапур – 192 стран.
  2. Южная Корея и Германия – 190 стран
  3. Испания, Люксембург, Италия и Финляндия – 189 стран.
  4. Швеция, Нидерланды, Франция, Дания и Австрия – 188 стран
  5. Ирландия и Португалия – 187 стран.
Украинский паспорт, по которому можно отправиться в 141 страну мира без визы или с визой по прибытии занимает 35 место.
 
Напомним, ранее мы писали о введении элекронной смены места регистрации в несколько кликов.
 
Читайте также: 
 
 

 

Тэги:  рейтинг паспортов, поездки, харьков, украина
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 