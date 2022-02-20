20.02.2022 16:58 Дмитрий Колоней

Мировой рейтинг паспортов: на каком месте украинский паспорт

Насколько велики возможности украинского гражданина.

Как сообщает РЕДПОСТ, появился новый рейтинг папортов мира. Эта табель о рангах базируется на том, куда может поехать гражданин определенной страны. При этом стоит учесть, что паспорта, с которым можно проехать в абсолютно любую точку мира нет. Ныне в мире есть 227 туристических направлений, требующих загранпаспорта.

Консалтинговая компания Henley Passport Index опубликовала новый рейтинг паспортов мира. Проанализированы паспорта 199 стран согласно разрешенным пунктам назначения либо по безвизу, либо по визе по прибытии в страну.

Итак, первая пятерка самых «сильных» паспортов мира выглядит следующим образом:

Лидируют паспорта следующих 15 стран:

Япония и Сингапур – 192 стран. Южная Корея и Германия – 190 стран Испания, Люксембург, Италия и Финляндия – 189 стран. Швеция, Нидерланды, Франция, Дания и Австрия – 188 стран Ирландия и Португалия – 187 стран.

Украинский паспорт, по которому можно отправиться в 141 страну мира без визы или с визой по прибытии занимает 35 место.