20.02.2022 15:56 Дмитрий Колоней
Коронавирус: в какие страны можно поехать без ПЦР-теста
Какие европейские государства значительно упростили правила въезда.
Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на Schengenvisainfo.com. поехать в Европу становится все проще. Все больше стран Европейского Союза и Шенгенской зоны решили отменить свои требования к тестированию перед въездом.
Финляндия и Франция.
все завершившие процесс вакцинированации путешественники больше не должны проходить тестирование для въезда в это страны. Каждый должен предъявить свидетельство о прививках по прибытии в страну.
Греция
отменила требование о предъявлении ПЦР для прибывающих из США, Канады, Австралии и Украины но если докажут, что недавно были вакцинированы, выздоровели или прошли тестирование. Последняя доза вакцины должна быть сделана в течение последних девяти месяцев.
Швеция.
Для путешественников из ЕС/Шенгенской отменено тестирование до или после прибытия. "В рамках поэтапной отмены мер инфекционного контроля против COVID-19 правительство приняло решение снять все ограничения на въезд в Швецию из стран Северной Европы и других стран ЕС и ЕЭЗ", — заявили в МИД Швеции.
Португалия
Отменила требование тестов. разрешен въезд без ограничений при наличии действующего документа: принимают сертификаты о вакцинации, выздоровлении и ПЦР-тесты. Документ должен подтверждать, что его владелец был вакцинирован в течение последних девяти месяцев или получил повторную прививку.
Литва
С 15 февраля все путешественники, имеющие действующий цифровой сертификат COVID ЕС, могут въезжать в страну без необходимости сдавать предварительно ПЦР-тест.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости