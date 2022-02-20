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20.02.2022  15:56   Дмитрий Колоней

Коронавирус: в какие страны можно поехать без ПЦР-теста

Какие европейские государства значительно упростили правила въезда.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Schengenvisainfo.com. поехать в Европу становится все проще. Все больше стран Европейского Союза и Шенгенской зоны решили отменить свои требования к тестированию перед въездом.

Финляндия и Франция.

все завершившие процесс вакцинированации путешественники больше не должны проходить тестирование для въезда в это страны. Каждый должен предъявить свидетельство о прививках по прибытии в страну.

Греция

отменила требование о предъявлении ПЦР для прибывающих из США, Канады, Австралии и Украины но если докажут, что недавно были вакцинированы, выздоровели или прошли тестирование. Последняя доза вакцины должна быть сделана в течение последних девяти месяцев.

Швеция.

Для путешественников из ЕС/Шенгенской отменено тестирование до или после прибытия. "В рамках поэтапной отмены мер инфекционного контроля против COVID-19 правительство приняло решение снять все ограничения на въезд в Швецию из стран Северной Европы и других стран ЕС и ЕЭЗ", — заявили в МИД Швеции.

Португалия

Отменила требование тестов. разрешен въезд без ограничений при наличии действующего документа:  принимают сертификаты о вакцинации, выздоровлении и ПЦР-тесты. Документ должен подтверждать, что его владелец был вакцинирован в течение последних девяти месяцев или получил повторную прививку.

Литва

С 15 февраля все путешественники,  имеющие действующий цифровой сертификат COVID ЕС, могут въезжать в страну без необходимости сдавать предварительно ПЦР-тест.
 
Напомним, ранее мы писали о снятии огранчений Германией.
 

 

Тэги:  вакцинация, коронавирус, харьков, европа, упрощенный въезд
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