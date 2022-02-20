20.02.2022 15:56 Дмитрий Колоней

Коронавирус: в какие страны можно поехать без ПЦР-теста

Какие европейские государства значительно упростили правила въезда.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Schengenvisainfo.com. поехать в Европу становится все проще. Все больше стран Европейского Союза и Шенгенской зоны решили отменить свои требования к тестированию перед въездом.

Финляндия и Франция.

все завершившие процесс вакцинированации путешественники больше не должны проходить тестирование для въезда в это страны. Каждый должен предъявить свидетельство о прививках по прибытии в страну.

Греция

отменила требование о предъявлении ПЦР для прибывающих из США, Канады, Австралии и Украины но если докажут, что недавно были вакцинированы, выздоровели или прошли тестирование. Последняя доза вакцины должна быть сделана в течение последних девяти месяцев.

Швеция.

Для путешественников из ЕС/Шенгенской отменено тестирование до или после прибытия. "В рамках поэтапной отмены мер инфекционного контроля против COVID-19 правительство приняло решение снять все ограничения на въезд в Швецию из стран Северной Европы и других стран ЕС и ЕЭЗ", — заявили в МИД Швеции.

Португалия

Отменила требование тестов. разрешен въезд без ограничений при наличии действующего документа: принимают сертификаты о вакцинации, выздоровлении и ПЦР-тесты. Документ должен подтверждать, что его владелец был вакцинирован в течение последних девяти месяцев или получил повторную прививку.

Литва

С 15 февраля все путешественники, имеющие действующий цифровой сертификат COVID ЕС, могут въезжать в страну без необходимости сдавать предварительно ПЦР-тест.