16.02.2022 17:10 Дмитрий Колоней

Коронавирус: Германия отказывается от карантина и обязательной вакцинации

В Германии определяют "дорожную карту" выхода из ограничений.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , канцлер Германии Олаф Шольц и 16 губернаторов немецких земель намечают выход из ограничений по коронавирусу, ввиду снижения числа инфицированных.

В Германии рост заболеваемости, вызванный вариантом омикрона начался позже, чем в ряде других европейских стран. Чиновники объясняют это ограничениями, которые включают ограничения на частные собрания, закрытие ночных клубов и требования к людям предъявлять доказательства вакцинации или выздоровления для входа в рестораны и бары.

Но другие страны, включая соседнюю Данию, также ускорили шаги по отмене ограничений, и все чаще звучат призывы к Германии последовать их примеру. Национальный центр по контролю за заболеваниями Германии сообщил о нескольких днях незначительного снижения уровня инфицирования в стране, хотя он по-прежнему намного превышает уровни до омикрона.

"Мы прошли пик волны омикрона, почти точно в тот день, который я предсказывал месяц назад", - заявил министр здравоохранения Карл Лаутербах. Это, по его словам, делает возможным "скромное ослабление" ограничений.

По мере того, как Германия движется к ослаблению своих последних ограничений, перспективы введения обязательной вакцинации для всех взрослых, похоже, отступают. Шольц высказался за такой мандат незадолго до того, как стал канцлером в декабре, но его трехпартийная коалиция разделилась по этому вопросу, и он предоставил парламенту выдвигать предложения.

В настоящее время неясно, когда законодатели будут голосовать по законодательству и что будет, если какой-либо мандат наберет большинство голосов. Возможно будет отменено даже уже утвержденное законодательство, требующее от работников здравоохранения представить доказательства вакцинации или выздоровления к середине марта.