15.02.2022 14:59 Дмитрий Колоней

Коронавирус: в Южной Корее растет смертность от COVID-19

В стране - резкий всплеск заболеваемости ковидом.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , Южная Корея сообщила о высоком уровне смертности от COVID-19. Хотя до сих пор омикрон с меньшей вероятностью может вызвать серьезные заболевания или смерть, более масштабная вспышка вызывает опасения, что в ближайшие недели может расти число госпитализаций и смертельных исходов. 57 177 новых случаев, зарегистрированных в стране, стали еще одним однодневным рекордом и более чем в 12 раз увеличились по сравнению с уровнем, наблюдавшимся в середине января, когда доминирующим штаммом стал омикрон.

Центры США по контролю и профилактике заболеваний обновили свое уведомление о поездках в Южную Корею до уровня 4, самого высокого риска, рекомендуя американцам избегать поездок в страну или убедиться, что они полностью вакцинированы, если путешествие необходимо.

Пак Хян, высокопоставленный чиновник Министерства здравоохранения Южной Кореи, заявил, что ресурсы больниц страны остаются стабильными, и в настоящее время занято менее 27% отделений интенсивной терапии, предназначенных для COVID-19.

Официальные лица выразили осторожную надежду на то, что высокий уровень вакцинации в стране – почти 58% населения с населением более 51 миллиона человек получили прививки – предотвратит коллапс в больничной системе. Они планируют начать предлагать четвертые прививки людям в домах престарелых и других учреждениях долгосрочного ухода в конце этого месяца.

В то время как непривитые люди составляют всего 6% населения в возрасте 12 лет и старше, на этих людей приходится 62% серьезных случаев и 66,5% смертей за последние восемь недель. Более 245 000 инфицированных людей проходили лечение на дому по состоянию на вторник, через несколько недель после того, как лечение на дому стало стандартом для случаев легкой или средней степени тяжести.

Методы тестирования также в настоящее время сосредоточены на быстрых тестах на антигены, причем более точные лабораторные тесты предназначены в основном для групп высокого риска. Но есть опасения, что инфицированные люди могут ложно дать отрицательный результат и продолжать оставаться на публике, что может усугубить распространение вируса.

"По сравнению с ПЦР (лабораторными) тестами, быстрое тестирование на антигены имеет ограничения в точности. Наша новая политика тестирования основана на том, что такие ограничения должны допускаться в качестве компромисса для раннего выявления серьезных случаев заболевания на фоне такого крупного распространения вируса, как этот", - сказал официальный представитель Министерства здравоохранения Сон Янгрей.