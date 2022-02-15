15.02.2022 14:50 Евгений Клочко
ДТП с кортежем Ярославского: на судмедэкспертов открыли уголовное производство
Работники Чугуевского отделения Харьковского областного бюро судмедэкспертизы допустили исчезновение вещественных доказательств по делу ДТП с кортежем Александра Ярославского.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на ГУНП Украины в Харьковской области.
Халатное отношение к своим обязанностям работников Чугуевского райотдела Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы привело к потере вещдоков по уголовному производству, открытому в рамках досудебного расследования обстоятельств ДТП, произошедшего 9 февраля на автотрассе в Харьковской области. А именно: пропали вещи погибшего, в которых он находился во время ДТП. Они являлись важными уликами и ожидали экспертизы.
В ходе проведения досудебного расследования с целью выяснения местонахождения утраченных вещественных доказательств полицейские установили перечень сотрудников заведения, провели неотложные следственные действия, в том числе 5 обысков и 9 осмотров.
Следственные действия провели в помещении морга, по адресам проживания работников, а также в их транспортных средствах.
Следователи СУ ГУНП в Харьковской области внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, 9 февраля около 23 часов в районе 534 км автодороги «Киев-Харьков-Довжанский», двигавшийся в сторону Харькова автомобиль совершил наезд на пешехода
- мужчину в возрасте примерно 40 лет. В результате ДТП пешеход погиб.
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