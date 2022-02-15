15.02.2022 14:50 Евгений Клочко

ДТП с кортежем Ярославского: на судмедэкспертов открыли уголовное производство

Работники Чугуевского отделения Харьковского областного бюро судмедэкспертизы допустили исчезновение вещественных доказательств по делу ДТП с кортежем Александра Ярославского.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГУНП Украины в Харьковской области.

Халатное отношение к своим обязанностям работников Чугуевского райотдела Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы привело к потере вещдоков по уголовному производству, открытому в рамках досудебного расследования обстоятельств ДТП, произошедшего 9 февраля на автотрассе в Харьковской области. А именно: пропали вещи погибшего, в которых он находился во время ДТП. Они являлись важными уликами и ожидали экспертизы.

В ходе проведения досудебного расследования с целью выяснения местонахождения утраченных вещественных доказательств полицейские установили перечень сотрудников заведения, провели неотложные следственные действия, в том числе 5 обысков и 9 осмотров.

Подробнее о расследовании происшествия читайте в рубрике ДТП с кортежем Ярославского

Следственные действия провели в помещении морга, по адресам проживания работников, а также в их транспортных средствах.

Следователи СУ ГУНП в Харьковской области внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 9 февраля около 23 часов в районе 534 км автодороги «Киев-Харьков-Довжанский», двигавшийся в сторону Харькова автомобиль совершил наезд на пешехода - мужчину в возрасте примерно 40 лет. В результате ДТП пешеход погиб.