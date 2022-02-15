15.02.2022 14:40 Евгений Клочко

В Украине снова повысили цены на бензин и дизельное топливо

Крупнейшие АЗС отреагировали на постановление Кабмина о предельной торговой наценке на топливо и откорректировали его стоимость в своих сетях.

Крупные розничные сети автозаправочных станций 15 февраля 2022 года откорректировали цены на разные марки бензина и дизельное топливо. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.

В частности, на WOG и ОККО бензины марки А-92 и А-95 подорожали на 1-0,91 грн/л, до 35,99 и 36,75 грн/л соответственно. При этом дизельное топливо в этих сетях прибавило 0,69 грн/л, до 35,99 грн/л.

На станциях сети KLO бензины и ДТ подорожали на 20-40 коп./л: бензин А-92 — до 34,75 грн/л, бензин А-95 — до 35,19 грн/л, дизтопливо — до 34,99 грн/л.

По данным консалтинговой группы «А-95», средняя цена бензина марки А-92 по Украине выросла на 23 коп./л и составила 33,46 грн/л, бензин А-95 подорожал на 21 коп./л — до 34,36 грн/л, а дизельное топливо — на 16 коп./л, до 33,60 грн/л.

Напомним, в феврале Министерство экономики установило новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС может устанавливать собственную наценку.

По словам экспертов, автомобилистам не стоит ожидать понижения цен на топливо. И, что самое печальное, из-за цен на бензин и ДТ, волной подскочат в Украине цены на все, где заложена статья на горюче-смазочные материалы. Соответственно, на все товары и услуги.