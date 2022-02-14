14.02.2022 15:40 Дмитрий Колоней

Коронавирус: Германия с марта снимает ограничения

Появился проект плана правительства по COVID-19.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на MedicalXpress, Германия отменит большинство правительственных ограничений для борьбы с пандемией коронавируса в марте, согласно проекту официального плана, по мере снижения числа новых случаев заражения.

Как первый шаг будут ослаблены ограничения на контакты, что позволит большему количеству людей встречаться в частном порядке, а доступ в магазины будет открыт для всех без проверки того, вакцинированы ли люди или протестированы. С 4 марта доступ в рестораны будет открыт и для непривитых людей , если у них будет отрицательный результат теста.

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В качестве последнего шага «широкие ограничения социальной, культурной и экономической жизни должны быть постепенно сняты к началу весны 20 марта 2022 года», — говорится в проекте документа, который должен быть одобрен федеральными лидерами и руководителями штатов в среду.

После этой даты ведущая экономика Европы будет полагаться на «базовые меры защиты», включая «в частности, ношение медицинских масок» в общественных местах. В это время также будут отменены правила, требующие от работодателей разрешать сотрудникам работать из дома, если это возможно.

В течение нескольких недель Германия ограничивала доступ в бары и рестораны для людей, которые получили повторную прививку вакцины против коронавируса или проходят тестирование в дополнение к полной вакцинации или выздоровлению.

Также действуют ограничения на контакты: частные собрания до 10 человек или двух домохозяйств, если присутствует непривитый человек. В понедельник Германия сообщила о 76 465 новых случаях заражения COVID-19 за последние 24 часа и о 42 смертельных случаях за вторую неделю подряд, что свидетельствует о снижении показателей.

Федеральные земли Германии, обладающие значительной автономией в реализации ограничений от ношения масок в общественном транспорте до домашнего обучения, уже начали постепенно ослаблять ограничения.

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