ДТП с кортежем Ярославского: вещи погибшего обнаружили в служебном помещении морга (видео)
Полицейские установили местонахождение утраченных вещественных доказательств по делу о смертельной аварии.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, пропавшая 14 февраля 2022 года одежда погибшего в аварии мужчины, была найдена в служебном помещении чугуевского морга. Сейчас идет осмотр места происшествия. Для того, чтобы определить, кто причастен к исчезновению вещественных доказательств, отбираются образцы ДНК из обнаруженных пакетов и вещей, существующих папиллярных узоров, а также отпечатков пальцев рук работников учреждения. Стражи порядка также просматривают записи с камер видеонаблюдения для установления, кто подбросил вещдоки. Виновные лица будут нести уголовную ответственность.
В ходе розысков полицейские составили перечень сотрудников учреждения, провели расследование, обыски, осмотры в морге, по адресам проживания его работников, их транспортных средств. На следующий день, 15 февраля, руководство Чугуевского райотдела Харьковского облбюро сообщило о том, что вещи найдены.
Напомним, ранее мы писали о том, что 9 февраля около 23 часов в районе 534 км автодороги «Киев-Харьков-Довжанский», двигавшийся в сторону Харькова автомобиль сбил пешехода - мужчину в возрасте примерно 40 лет.