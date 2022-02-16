16.02.2022 16:35 Виталий Хиневич
Харьковчанам показали, как будет выглядеть Журавлевский гидропарк после реконструкции (фото)
Журавлевский гидропарк станет первой реконструированной локацией в рамках проекта «Зеленый каркас».
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.
Сообщается, что в рамках реконструкции планируют благоустроить территорию площадью 180 гектаров. В частности будет выполнена установка спортивных и детских площадок, обустройство пляжных зон и зон отдыха, расчистка русла реки Харьков. Также будет реконструирован гребной канал и обустроены места для занятий водными видами спорта.
В гидропарке появятся просторные набережные с удобными и безопасными подходами к воде, смотровые площадки, дендропарк, сеть беговых дорожек.
Кроме этого отмечается, что территория гидропарка будет иметь около 11 километров велодорожки, которые также станут связующим звеном между всеми локациями «Зеленого каркаса».
В рамках проекта будет создано около 90 километров велодорожки.
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