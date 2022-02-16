16.02.2022 16:35 Виталий Хиневич

Харьковчанам показали, как будет выглядеть Журавлевский гидропарк после реконструкции (фото)

Журавлевский гидропарк станет первой реконструированной локацией в рамках проекта «Зеленый каркас».

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.

Сообщается, что в рамках реконструкции планируют благоустроить территорию площадью 180 гектаров. В частности будет выполнена установка спортивных и детских площадок, обустройство пляжных зон и зон отдыха, расчистка русла реки Харьков. Также будет реконструирован гребной канал и обустроены места для занятий водными видами спорта.

В гидропарке появятся просторные набережные с удобными и безопасными подходами к воде, смотровые площадки, дендропарк, сеть беговых дорожек.

Кроме этого отмечается, что территория гидропарка будет иметь около 11 километров велодорожки, которые также станут связующим звеном между всеми локациями «Зеленого каркаса».

В рамках проекта будет создано около 90 километров велодорожки.

Напомним, в Харькове разрабатывают проект реконструкции Алексеевского лугопарка на Сортировке.