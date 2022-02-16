    
Главная Новости Харькова Общество Харьковчанам показали, как будет выглядеть Журавлевский гидропарк после реконструкции (фото)
16.02.2022  16:35   Виталий Хиневич

Харьковчанам показали, как будет выглядеть Журавлевский гидропарк после реконструкции (фото)

Журавлевский гидропарк станет первой реконструированной локацией в рамках проекта «Зеленый каркас».

Журавлевский гидропарк после реконструкции
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.
 
Сообщается, что в рамках реконструкции планируют благоустроить территорию площадью 180 гектаров. В частности будет выполнена установка спортивных и детских площадок, обустройство пляжных зон и зон отдыха, расчистка русла реки Харьков. Также будет реконструирован гребной канал и обустроены места для занятий водными видами спорта.
 
Журавлевский гидропарк после реконструкции
 
В гидропарке появятся просторные набережные с удобными и безопасными подходами к воде, смотровые площадки, дендропарк, сеть беговых дорожек.
 
Кроме этого отмечается, что территория гидропарка будет иметь около 11 километров велодорожки, которые также станут связующим звеном между всеми локациями «Зеленого каркаса».
 
Журавлевский гидропарк после реконструкции
 
В рамках проекта будет создано около 90 километров велодорожки.
 
Журавлевский гидропарк после реконструкции
 
Напомним, в Харькове разрабатывают проект реконструкции Алексеевского лугопарка на Сортировке.
 
Источник:   Харьковский городской совет
 Тэги:  реконструкция, зеленый каркас, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
14.02 ЖКХ На Сортировке планируют реконструкцию Алексеевского лугопарка 26.01 Экономика и промышленность ТЦ Дафи готовится к масштабной реконструкции (фото) 22.01 Наука Ожившая мумия девушки: стало известно, как она выглядела при жизни (видео)
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 