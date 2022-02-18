18.02.2022 15:15 Дмитрий Колоней

Коронавирус завезли на Саломоновы Острова: больницы переполнены

Первая вспышка вируса сильно ударила по системе здравоохранения островов - болеет половина жителей страны.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , первая вспышка коронавируса на Соломоновых островах быстро распространяется среди невакцинированного населения. Слабая система здравоохранения тихоокеанских островитян на грани краха.

В столице Хониаре - лишь одна небольшая больница, и власти уже превратили спортивное здание в полевой госпиталь, а футбольный стадион - в центр вакцинации. Об этом информирует Клемент Манури, генсекретарь Общества Красного Креста Соломоновых Островов. Он также проинформировал, что в стране пытаются держать в этих учреждениях только действительно больных COVID-19, с затрудненным дыханием. Остальным советуют самоизолироваться в своих домах.

Нация, насчитывающая около 690 000 человек, разбросана по сотням островов, и многие из них обслуживаются лишь небольшими медклиниками или вообще не имеют поблизости медучреждений. Есть опасения, что если болезнь доберется до деревень, это станет очень серьезной проблемой. Власти Соломоновых Островов заявили на прошлой неделе, что у каждого второго человека в столице сейчас есть симптомы COVID-19, но из-за отсутствия тестирования трудно точно сказать, сколько в настоящее время больных этим вирусом, потому что обычный грипп также идет примерно сейчас.

Официально зарегистрировано 68 подтвержденных смертей от COVID-19 и 5043 случая заболевания. С появлением высококонтагиозного омикронного варианта коронавируса несколько других тихоокеанских стран также переживают свои первые вспышки среди населения. Как и Соломоновы Острова, все они имеют ограниченные ресурсы здравоохранения, и есть опасения, что их удаленность может затруднить оказание им помощи.

«Мы уже видели на Фиджи и в Папуа-Новой Гвинее, как этот безжалостный вирус поражает больницы и системы здравоохранения», — заявила Кэти Гринвуд, глава тихоокеанской делегации Красного Креста. «Поскольку COVID распространяется через Тихий океан, как никогда важно, чтобы вакцины попали в руки непривитых людей».

На Соломоновых островах власти боролись с распространением вакцины, особенно на труднодоступных отдаленных островах . Кроме того, по словам Манури, существует высокий уровень нерешительности в отношении вакцин, в основном из-за распространения ложной информации.

Однако в связи с нынешней вспышкой люди спешат пройти вакцинацию, временами перегружая прививочные станции, простаивая в очереди весь день. Всплеск интереса вызван реакцией на вспышку, и правительственными постановлениями, закрывающими многие учреждения для невакцинированных людей.

В настоящее время только 11% населения полностью вакцинированы, но еще 17% уже сделали свою первую прививку.

В других странах региона случаи впервые были зарегистрированы в Тонге, Кирибати, Самоа и Палау, а Фиджи борется с продолжающейся вспышкой уже несколько месяцев.

Почти все население Палау полностью вакцинировано, в то время как на Фиджи — 68%, а на Самоа — 65%. Кирибати только на 38%, но еще 24% уже сделали свой первый выстрел.

Тонга была покрыта пеплом после извержения 15 января массивного подводного вулкана Хунга Тонга Хунга Хаапай неподалеку, а затем обрушилось последовавшее за ним цунами. Когда пришла международная помощь, пришел и коронавирус.

В настоящее время по мере распространения вируса зарегистрировано более 200 случаев. Меры изоляции были введены, чтобы попытаться сдержать пандемию, и до сих пор не было ни одного случая смерти. В Тонге полностью вакцинирован 61% всего населения. Из населения, имеющего право на вакцинацию, в возрасте 12 лет и старше, 90% полностью вакцинированы, и более 98% сделали хотя бы одну прививку.