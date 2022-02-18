    
Главная Новости Харькова Дороги и транспорт Из Харькова в Стамбул добавят дополнительные авиарейсы
18.02.2022  15:00   Виталий Хиневич

Из Харькова в Стамбул добавят дополнительные авиарейсы

Авиакомпания "Turkish Airlines" увеличивает количество авиарейсов.

Самолет
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на аэропорт "Харьков".
 
Сообщается, что авиакомпания  "Turkish Airlines" увеличивает частоту рейсов по направлению "Харьков-Стамбул-Харьков" до 10 раз в неделю.
 
Теперь из Харькова доступны следующие варианты перелетов:
 
  • Утром в 10:20 по вторникам, средам, четвергам, пятницам, воскресеньям.
  • Вечером в 21:20 по понедельникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Билеты на самолет можно купить на сайте либо по номеру телефона 0800303803.

Напомним, Wizz Air отложил старт нескольких маршрутов из Харькова.

Источник:   Аэропорт Харьков
 Тэги:  авиабилеты, самолет, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
24.05 Дороги и транспорт Скоро из Харькова в Беларусь вылететь не удастся 30.05 Дороги и транспорт В день «безвиза» МАУ устроит распродажу 30 тысяч билетов 26.02 Экономика и промышленность Как подорожали авиабилеты в Украине
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 