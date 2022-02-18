Из Харькова в Стамбул добавят дополнительные авиарейсы

Авиакомпания "Turkish Airlines" увеличивает количество авиарейсов.
Билеты на самолет можно купить на сайте либо по номеру телефона 0800303803.
Напомним, Wizz Air отложил старт нескольких маршрутов из Харькова.
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Избегайте спонтанных поступков и споров: вам вряд ли удастся кого-либо переубедить. Действуйте медленно, но наверняка, и вы добьетесь успеха.
Последний рабочий день недели начнется пасмурно, только в вечеру тучи разойдутся. Будет дождливо и тепло, днем усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Ежегодно 18 февраля отмечается День батарейки.
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