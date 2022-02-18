18.02.2022 15:00 Виталий Хиневич

Из Харькова в Стамбул добавят дополнительные авиарейсы

Авиакомпания "Turkish Airlines" увеличивает количество авиарейсов.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на аэропорт "Харьков".

Сообщается, что авиакомпания "Turkish Airlines" увеличивает частоту рейсов по направлению "Харьков-Стамбул-Харьков" до 10 раз в неделю.

Теперь из Харькова доступны следующие варианты перелетов:

Утром в 10:20 по вторникам, средам, четвергам, пятницам, воскресеньям.

в 10:20 по вторникам, средам, четвергам, пятницам, воскресеньям. Вечером в 21:20 по понедельникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Билеты на самолет можно купить на сайте либо по номеру телефона 0800303803.

Напомним, Wizz Air отложил старт нескольких маршрутов из Харькова.