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18.02.2022  10:58   Рита Парфенова

Wizz Air отложил старт нескольких маршрутов из Харькова

Изменения расписания полетов венгерского лоукостера затронули несколько городов Украины.

Венгерский лоукостер Wizz Air

Авиакомпания Wizz Air перенесла дату возобновления и новых маршрутов из четырех городов Украины – Киева, Львова, Харькова и Одессы. Всего изменения коснулись 16 рейсов из Украины, передает РЕДПОСТ со ссылкой на Lowcostavia.com.ua.

В частности, из Харькова лоукостер отменил рейсы в Таллин с 18 февраля по 26 марта, а также отложил старт рейсов в Вену и Пардубицу.

Даты начала рейсов:

Харьков – Вена – восстановление с 6 апреля (планировался с 27 марта)
Харьков – Пардубицы – с 22 сентября (планировался с 7 июля)
Харьков – Таллин – отменен с 18 февраля по 26 марта

Из Киева изменилась дата старта шести рейсов. Новые рейсы из Киева в Зальцбург и Болонью отложили с марта на октябрь, в Катанью – с марта на май и в Порту – с марта на сентябрь. А возобновление рейса из Киева в Неаполь отложили до мая. Начало рейсов из Киева в Базель наоборот перенесли раньше – с августа на июль.

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Рейсы из Львова в Милан и Неаполь возобновят в конце марта (планировалось 6 марта), а в Вильнюс – в апреле (планировалось в марте).

Из Одессы рейсы в Венецию и Рим вместо марта возобновят в апреле, в Братиславу вместо марта в июне, а начало рейсов в Афины перенесли с июля на сентябрь.

Также изменения претерпели расписание выполнения действующих летних рейсов – во многих направлениях изменено время или дату вылета.

Стоит напомнить, что что с января по март 2022 года авиакомпания отменила 20 рейсов из Украины, в том числе 3 из Харькова.

Источник:   Lowcostavia.com.ua
 Тэги:  авиа, wizz air, рейс, харьков
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