18.02.2022 10:50 Виталий Хиневич

В Харькове бригада медиков спасла мужчину от смерти

В срочной медицинской помощи нуждался 73-летний харьковчанин.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Сообщается, что 18 февраля около 03:32 медики получили вызов, связанный с асфиксией 73-летнего мужчины.

Скорая помощь бригады медиков №408 в составе врача Дарьи Дмитренко, фельдшера Артема Мазура и водителя Геннадия Ткаченко через несколько минут приехала на место вызова.

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После осмотра больному был поставлен диагноз эмболия, тромбоз артерий и двухсторонняя пневмония. Во время госпитализации у пациента остановилось сердце, наступила клиническая смерть. Данное состояние могло быть связано с коронавирусной инфекцией.

Медики оказали ряд реанимационных мероприятий, после возобновления сердечной деятельности мужчину госпитализировали.

Раньше мы писали о том, как новый харьковчанин появился на свет благодаря чисто мужской бригаде скорой помощи.