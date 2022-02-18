18.02.2022 10:50 Виталий Хиневич
В Харькове бригада медиков спасла мужчину от смерти
В срочной медицинской помощи нуждался 73-летний харьковчанин.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Сообщается, что 18 февраля около 03:32 медики получили вызов, связанный с асфиксией 73-летнего мужчины.
Скорая помощь бригады медиков №408 в составе врача Дарьи Дмитренко, фельдшера Артема Мазура и водителя Геннадия Ткаченко через несколько минут приехала на место вызова.
После осмотра больному был поставлен диагноз эмболия, тромбоз артерий и двухсторонняя пневмония. Во время госпитализации у пациента остановилось сердце, наступила клиническая смерть. Данное состояние могло быть связано с коронавирусной инфекцией.
Медики оказали ряд реанимационных мероприятий, после возобновления сердечной деятельности мужчину госпитализировали.
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