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18.02.2022  10:50   Виталий Хиневич

В Харькове бригада медиков спасла мужчину от смерти

В срочной медицинской помощи нуждался 73-летний харьковчанин.

Скорая помощь
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
 
Сообщается, что 18 февраля около 03:32 медики получили вызов, связанный с асфиксией 73-летнего мужчины.
 
Скорая помощь бригады медиков №408 в составе врача Дарьи Дмитренко, фельдшера Артема Мазура и водителя Геннадия Ткаченко через несколько минут приехала на место вызова.
 
 
После осмотра больному был поставлен диагноз эмболия, тромбоз артерий и двухсторонняя пневмония. Во время госпитализации у пациента остановилось сердце, наступила клиническая смерть. Данное состояние могло быть связано с коронавирусной инфекцией.
 
Медики оказали ряд реанимационных мероприятий, после возобновления сердечной деятельности мужчину госпитализировали.
 
Раньше мы писали о  том, как новый харьковчанин появился на свет благодаря чисто мужской бригаде скорой помощи.
 
Источник:   Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф
 Тэги:  медицина, харьков
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