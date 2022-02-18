18.02.2022 10:59 Евгений Клочко

"Укрпошта" распродала 1600 автомобилей предприятия на торгах

17 февраля состоялся последний из 24 аукционов в Луганском филиале предприятия.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу предприятия.

"Укрпошта" завершила аукционы по продаже подержанных автомобилей, получив на торгах 11,5 млн грн.

В общей сложности компания выставляла на аукцион 1600 машин, которые не использовались предприятием более 10 лет. В частности, автомобили, тракторы, автобусы, которые были произведены еще в советское время – ЗИЛ, КАМАЗ, ГАЗ, ВАЗ, УАЗ, ЛАЗ. Старейшим авто в этом перечне стал «ЗИЛ-ММЗ 555» 1968 года выпуска. Также были пущены с молотка и зарубежные модели 80-90-х годов прошлого столетия – BMW, Audi, Mercedes-Benz, Mazda.

Напомним, "Укрпошта" смогла продавать имущество после завершения корпоратизации, изменила форму собственности и стала акционерным обществом, 100% собственности которого принадлежит государству.