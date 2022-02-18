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18.02.2022  11:15   Виталий Хиневич

Депутаты Верховной Рады вернули себе надбавки и увеличили оклады

Верховная Рада внесла изменения в закон «О статусе народного депутата Украины» в части, касающейся начислений заработной платы и надбавок народным избранникам.

Верховная Рада
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Корреспондент".
 
Сообщается, что депутаты вернули себе 100% надбавки к окладу за "интенсивность труда". Зарплата народного избранника увеличилась с 25 до 50 тысяч гривен. За соответствующие изменения проголосовали 305 нардепов. Председатели фракций и групп  будут получать должностной оклад на 5% больше, чем депутат-член любого комитета, а их замы - на 3% больше.
 
 
В это же время отмечается, что премия депутатам будет начисляться в соответствии с их личным вкладом в общие результаты работы в пределах средств, предусмотренных в смете на премирование работников соответствующего органа, материальная помощь на оздоровление - при предоставлении ежегодного отпуска в размере, не превышающем среднемесячную заработную плату работника.
 
Напомним, в текущем году средний размер пенсии должен составить 4 533 гривен, что на 26% больше чем в 2020 году. Если человек не имеет необходимого трудового стажа, ему рассчитают выплаты согласно имеющегося стажа. В таком случае  при наличии хотя бы 25 лет стажа у мужчин и 20 у женщин, выплата составит не менее 2,5 тысячи гривен.
 
Источник:   Корреспондент
 Тэги:  депутаты, оклад, харьков
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