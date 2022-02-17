17.02.2022 16:16 Дмитрий Колоней

Коронавирус: из-за роста заболеваемости больницы Гонконга перегружены, люди лежат на улицах (фото)

Любой человек в городе, инфицированный COVID-19, отправляется в больницу или в изолятор по месту жительства.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , власти Гонконга заявили, что больницы заполнены на 90%, а карантинные учреждения на пределе, поскольку город изо всех сил пытается подавить рекордное количество новых случаев.

Чиновники заявили, что, чтобы снизить нагрузку на городскую систему здравоохранения, они будут применять другой подход к политике госпитализации и изоляции и позволят выписывать некоторых пациентов раньше. Этот шаг был сделан на фоне сообщений о том, что пациентов лечат на койках возле больницы в рабочем районе города Шам Шуй По.

Гонконг сообщил о 6 116 новых случаях заражения коронавирусом в четверг. Любой человек в городе, инфицированный COVID-19, должен быть госпитализирован в больницу или в изолятор по месту жительства.

В соответствии с новым подходом людям, инфицированным COVID-19, но проявляющим легкие симптомы в больницах и государственных изоляторах, будет разрешено покинуть страну всего через семь дней, если на седьмой день у них будет отрицательный результат и они не проживают ни с кем в общежитии. Группы высокого риска, такие как пожилые люди, беременные женщины или люди с ослабленным иммунитетом.

По словам представителей здравоохранения, те, кто не соответствует этим критериям, должны пройти полный 14-дневный период изоляции или дождаться отрицательного результата теста.

Власти сообщили о 24 новых случаях смерти за последнюю неделю. Общее число инфицированных в городе в настоящее время составляет 16 600 человек, 219 человек умерли.

«За последние несколько дней у нас было много экстренных случаев, когда нам приходилось размещать пациентов в палатках», — сказал Чуанг Шук-кван, глава отделения инфекционных заболеваний Гонконга, во время регулярного брифинга по COVID-19 в четверг.

«В этих ситуациях наш медицинский персонал очень недоволен. Мы беспокоимся об уходе за нашими пациентами», — сказала она.

Управление городских больниц обратилось за помощью к медицинским работникам, попросив врачей в частных больницах помочь лечить пациентов в карантинных учреждениях. Государственные больницы находятся в «кризисной ситуации», заявила Сара Хо из Управления больниц Гонконга.

«Если на улице будет ждать большое количество пациентов и если это будет продолжаться, то, как бы наши медики ни работали круглосуточно, решить эту проблему, полагаясь на собственные силы, не получится», — сказала она.

Чиновники также обратились к общественности с просьбой воздержаться от выхода на улицу или участия в частных собраниях, заявив, что все усилия помогают, поскольку город стремится облегчить нагрузку на больницы. Отдельно Гонконг переводит инфицированных заключенных в изолятор после того, как семь заключенных дали положительный результат на COVID-19. Департамент исправительных учреждений заявил в четверг, что учреждение Ша Цуй на острове Лантау было предназначено для содержания инфицированных заключенных на карантине, число которых, как ожидается, будет расти.

Лидер Китая Си Цзиньпин приказал центральному правительству предоставить Гонконгу ресурсы для стабилизации вспышки, включая экспресс-тесты на антигены, медицинскую экспертизу и расходные материалы. Китай подавил крупные вспышки с помощью своей строгой политики «нулевой терпимости», которая включает в себя карантин прибывающих путешественников, полную изоляцию, широкое отслеживание контактов и массовое тестирование миллионов людей.

Лидер Гонконга Carrier Lam придерживается той же стратегии, несмотря на большую плотность населения города, более высокие доходы и более ориентированную на услуги экономику, чем в материковом Китае.