Под Харьковом продается Куряжская колония, созданная Антоном Макаренко (видео)

Через месяц пройдет аукцион, на котором масштабное детище известного харьковского педагога обретет нового хозяина.
Как сообщает РЕДПОСТ, выставлена на продажу знаменитая Куряжская колония, в свое время созданная педагогом Антоном Макаренко. Колония расположена в селе Подворки Харьковского района. На территории в 9,5 гектара расположены 58 зданий. Мощность электросетей комплекса - 965 и 250 КвТ. Стартовая стоимость колонии - более 40 миллионов гривен. Аукцион, на котором будет продаваться объект, пройдет 17 марта 2022 года.
Колония расположена на месте бывшего Преображенского (Куряжского) монастыря, основанного в 1673 году (сейчас это с. Подворки Дергачевского района Харьковской области) и имеет богатую историю. После 1917 года в Преображенском монастыре размещался детский дом, а 15 июня 1926 сюда из-под Полтавы переехала детская колония, которую возглавлял Антон Макаренко. Долгое время он был не только руководителем и воспитателем, но и «крестным отцом» для многих воспитанников. В Куряже Макаренко работал до июля 1928 года. На принципах самоуправления и хозяйственного расчета детской трудовой колонии он создал «школу-хозяйство». Бывшие беспризорники учились в школе и работали на сельскохозяйственном производстве. Свой опыт в перевоспитании педагог-новатор описал в книге «Педагогическая поэма», которую написал здесь же.
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