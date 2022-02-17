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17.02.2022  16:25   Евгений Клочко

На станции метро "Проспект Гагарина" задержали наркокурьера с партией психотропов

Злоумышленник имел при себе более сотни свертков с психотропными веществами и каннабисом.

 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области. Отмечается, что наркокурьера задержали 16 февраля в вестибюле станции метро "Проспект Гагарина". При себе злоумышленник имел коло 110 свертков с веществом, внешне похожим на психотропное вещество PVP, и полимерный пакет весом 100 грамм с веществом растительного происхождения, внешне похожим на каннабис.
 
Молодой человек был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса.
 
 
Сведения о происшествии внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.
 
Досудебное расследование продолжается.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что мужчина пытался провезти наркотики через границу под видом прикорма для рыб.
 
Тэги:  наркотики, каннабис, харьков
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