17.02.2022 16:25 Евгений Клочко

На станции метро "Проспект Гагарина" задержали наркокурьера с партией психотропов

Злоумышленник имел при себе более сотни свертков с психотропными веществами и каннабисом.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области. Отмечается, что наркокурьера задержали 16 февраля в вестибюле станции метро "Проспект Гагарина". При себе злоумышленник имел коло 110 свертков с веществом, внешне похожим на психотропное вещество PVP, и полимерный пакет весом 100 грамм с веществом растительного происхождения, внешне похожим на каннабис.

Молодой человек был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса.

Сведения о происшествии внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее мы писали о том, что мужчина пытался провезти наркотики через границу под видом прикорма для рыб.